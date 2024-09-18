全球搶才！國發會擬再鬆綁攬才法規 11月送立院審議

全球搶才，國發會主委劉鏡清18日坦言，這是非常嚴峻的考驗，國發會也盤點完成國際攬才作法，研擬再度鬆綁法規，預計11月將草案送進立法院，同時，也規劃海外設點，讓海外人才透過遠距工作的方式，服務台商。

劉鏡清今接受Yahoo!TV《齊有此理》訪問時做了以上表示。

劉鏡清指出，人才主要分為三種，藍領、白領、綠領，其中白領人才存在缺口，現在作法採「競爭概念」，國發會近期已把競爭國家所有吸引人才的作法列表，並逐一比較過後，訂出台灣要的方向，再次放寬法規，希望可吸引更多國外人才進來台灣，預計草案11月送進立法院。

同時，劉鏡清還提到，隨著遠距工作概念愈來愈盛行，國發會也正規劃於海外設點的作法，像是軟體等可以遠距工作的產業類別，便可利用當地人才服務台商，關於這套構想的進度，他在日前出訪歐洲時已經打點好六、七成。