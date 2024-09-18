快訊

引爆呼叫器原因曝！憂真主黨發現秘密行動 以色列搶先動手

旅泰注意！台灣遊客入境要申辦「電子旅行授權」12月生效

超速最重罰3.6萬！行人優先區10月上路 行人可全寬通行、穿越道路

全球搶才！國發會擬再鬆綁攬才法規 11月送立院審議

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會主委劉鏡清。 聯合報系資料照
國發會主委劉鏡清。 聯合報系資料照

全球搶才，國發會主委劉鏡清18日坦言，這是非常嚴峻的考驗，國發會也盤點完成國際攬才作法，研擬再度鬆綁法規，預計11月將草案送進立法院，同時，也規劃海外設點，讓海外人才透過遠距工作的方式，服務台商

劉鏡清今接受Yahoo!TV《齊有此理》訪問時做了以上表示。

劉鏡清指出，人才主要分為三種，藍領、白領、綠領，其中白領人才存在缺口，現在作法採「競爭概念」，國發會近期已把競爭國家所有吸引人才的作法列表，並逐一比較過後，訂出台灣要的方向，再次放寬法規，希望可吸引更多國外人才進來台灣，預計草案11月送進立法院。

同時，劉鏡清還提到，隨著遠距工作概念愈來愈盛行，國發會也正規劃於海外設點的作法，像是軟體等可以遠距工作的產業類別，便可利用當地人才服務台商，關於這套構想的進度，他在日前出訪歐洲時已經打點好六、七成。

台商 國發會 白領

延伸閱讀

搶全球人才 國發會擬草案再鬆綁限制11月送立院審議

劉鏡清：台灣科技全球領先 優勢可望維持20年

劉世芳：國土法如期上路是最大目標 持續溝通

躍升人才競爭力三路並進 國發會將提四年計畫

相關新聞

電價漲不漲？台電：若千億元撥補到位今年可損益兩平 無調漲壓力

民眾黨團18日召開記者會質疑台電虧損問題，台電表示，隨燃料價格有所回落，及台電戮力降低營運成本下，財務狀況正逐步改善，若...

為經濟成長定錨 國發會主委劉鏡清談台灣未來20年優勢

為台灣經濟成長定錨！國發會主委劉鏡清18日表示，台灣半導體產業還有10~20年優勢，絕不能讓這個經濟成長引擎熄火，政府將...

全球搶才！國發會擬再鬆綁攬才法規 11月送立院審議

全球搶才，國發會主委劉鏡清18日坦言，這是非常嚴峻的考驗，國發會也盤點完成國際攬才作法，研擬再度鬆綁法規，預計11月將草...

丁學文專欄／美國該降息1碼或2碼？ 聯準會陷入兩難

美國聯準會（Fed）將在9月17、18兩日舉行會議，降息已無懸念，市場屏息以待Fed會降1碼還是2碼。到底1碼還是2碼好？現在成了全球財經領域各說各話，完全沒有共識且讓聯準會左右為難的議題。降息1碼還是2碼當然有差，但怎麼讓市場做好準備更為重要...

立法院20日開議 電價專案報告無共識、明開談話會

立法院長韓國瑜18日召開朝野協商，討論本會期開議日期，三黨團初步共識為9月20日開議，當日按例由行政院長施政報告並備詢，...

真主黨呼叫器爆炸是台灣製？經部查證：若是在台製造組裝絕無可能爆炸

黎巴嫩真主黨當地時間17日驚傳大批無線電呼叫器集體爆炸，已知至少11人死亡，多達4000人受傷，真主黨將矛頭指向以色列所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。