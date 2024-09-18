元太連三年入選天下永續公民獎 獲製造業第五名

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技18日宣布，在《天下雜誌》2024「天下永續公民獎」大型企業 - 製造業組別中獲得第五名佳績，不僅連續三年獲得天下永續公民獎的肯定，更年年進步，寫下歷來最好的永續成績。

「獲利與永續齊步並進」是我們不變的決心，在永續的路上我們除了設定目標，內部定期檢視，也積極參與國內外ESG的績效評比，從中了解公司在ESG領域的進程，並效法績優企業，學習如何能做得更好，元太科技董事長李政昊說：「透過和全台各大型企業評比的機制，分別檢視營運獲利、公司治理、企業承諾、社會參與、環境保護等指標，元太科技能在天下永續公民奬榜單中持續精進，對公司團隊是莫大的鼓勵，不只肯定公司正朝著對的永續道路邁進，也督促著我們繼續努力。」

天下永續公民獎為國內指標性的企業永續排行榜，以企業規模分類，元太科技屬於大型企業組，於2022與2023年，分別位列大型企業組的49名與18名。今年主辦單位將參賽企業區分為製造業、服務業與金融業三組，元太科技則隸屬於製造業組。奬項評比面向包涵蓋公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續四大構面，透過企業填寫結構式的問卷題組加上開放式的專案說明，評鑑企業在永續領域耕耘的成果。

元太產品創造的營收，除了99.9%符合富時羅素（FTSE Russell）認定的綠色營收，亦取得信用評級機構穆迪（Moody’s Ratings）評定對永續發展具顯著貢獻，並符合歐盟永續準則，對於氣候變遷減緩具實質貢獻。

誠信透明、盡責公開為元太科技永續發展與持續成長的重要基礎，元太科技在2023年度台灣上市公司治理評鑑結果中，蟬聯上櫃公司前5%，彰顯公司治理面向管理措施的維持與精進。

在企業承諾面向，元太推動「前瞻性人才培育及發展計畫」，在獨樹一格的電子紙產業，有目標地建構未來經營團隊，啟動潛力領導人才發展計畫，優先針對掌握關鍵技術的研發組織，重點培育潛力人才，累積E Ink永續人才庫。同時，針對電子紙與顯示器產業人才密集度高之重點學校進行校園深耕、提供實習機會，強化企業產學接軌。

在社會參與面向，元太科技以「結合本業核心的在地關懷」為初衷，除了持續擴展的「e啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館計畫，以一年一縣市為目標，至今已走過7縣市，完截至2023年底，專案累積贊助174所學校、29座圖書館、4,061台電子書閱讀器、37萬冊電子書書籍，嘉惠5萬4千名學生，累積貢獻新台幣2億2,614萬元價值。

此外，元太科技亦為專門收治重症受虐兒的高雄民生醫院飛象家園，打造醫療照護電子紙筆記本及病歷輸入系統，協助飛象家園醫療照護紀錄全面數位化，更有效儲存及管理病童們在成長過程中的各項醫護數據，做為後續醫療及成長紀錄參考，能為醫護專業工作團隊及病童們帶來立即性的幫助，並減輕工作人員統整照護紀錄資訊的負擔，以空出更多時間照顧病童們。

在環境永續面，氣候變遷對於環境衝擊日益加劇，《巴黎協定》設定「全球氣溫遠低於攝氏 2 度，並盡可能地控制在攝氏 1.5 度以內」成為全球人類面臨的挑戰與責任，因此元太科技於2023年通過「科學基礎減碳目標倡議(SBTi)」審查，展現極具雄心目標的減碳決心。做為綠色顯示產品的領導者，元太科技積極發展低碳節能電子紙產品與應用外，亦於生產製造端實施節能減碳、省水、減廢等措施，全面推動低碳營運模式。

為了有效降低溫室氣體排放與能源耗用的密集度，元太科技從2005年起，每年進行ISO 14064-1溫室氣體盤查，並進行外部查證，在2023年，元太全廠區與辦公室範疇一暨範疇二的溫室氣體總排放量為33,749噸CO2e，較2022年降低15%碳排放量。元太科技並於 2022 年 9 月加入EP100 倡議，承諾於 2030 年前全球廠區全面導入ISO 50001 能源管理系統，並設立目標於 2040年將能源生產力較 2018 年翻倍。為達成此目標，元太科技持續推動節能減碳措施，包括更新老舊設備、優化設備參數及改善製造流程，以有效降低能源消耗。

即使在 2022 年台灣廠區擴產期間，元太科技仍穩步推行節能計劃，從 2015 年至2022 年，實現平均節電率 2.1%。2023 年，透過加強節能策略，在台灣廠區減少 41.2 萬度電消耗，相當於降低 205 噸碳排放。憑藉這些努力，元太科技已提前於 2022 年達成能源生產力倍增目標，並期待可將成績繼續保持，以展現元太科技於電子紙產業轉型及節能的績效。

為更落實綠色製造與實踐環保節能的願景，達成2030 RE100，2040 NET ZERO目標，元太科技於再生能源取得來源不僅著重「外加性」及「多元性」，以加速「新增」再生能源，並提升整體環境永續效益，同時也採購不同產生來源的綠電，以多元綠電方式促進再生能源整體產業發展。依此原則，元太除了已購置的太陽能及風能等再生能源之外，日前也向全國最大生質能供應商中華紙漿(華紙)購入再生能源憑證(T-REC)，為華紙啟動再生能源憑證交易以來最具規模之交易量。