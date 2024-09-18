經濟部推動深度節能 攜手環境部成立輔導團拚減碳

碳有價時代來臨，經濟部積極推動深度節能，經濟部次長連錦漳今天表示，將輔導國內4900多家企業，也會和環境部成立輔導團，協助業者導入節能服務。台灣碳費即將開徵，連錦漳呼籲，碳費制度應採取先低後高，讓業者看得到、吃得到。

連錦漳今天出席2024 ESG高峰會，以「我國產業淨零轉型現況與挑戰」為題演講。面對碳有價時代到來，連錦漳表示，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）已展開試行，台灣碳費即將開徵，經濟部也針對製造業、服務業等提供輔導和協助措施。

除推動住商部門主要用電設備汰舊換新，經濟部也積極推動深度節能，連錦漳表示，將從中鋼、台電和中油等公營事業先行示範，並針對契約容量達800瓩以上、4900多家企業，進行個別廠商輔導諮詢，協助能源技術服務業（ESCO）媒合案源。

跨部會推動深度節能方面，連錦漳表示，將與環境部共同成立輔導團，並和金管會、財政部溝通，協助銀行、保險業資金導入ESCO。

此外，連錦漳表示，產創條例第10條之1投資抵減今年底落日，經濟部已就修正草案與財政部達成共識，將AI和節能減碳設備納入適用項目，以後業者若投入淨零設備，即可享有租稅優惠。

國內碳費制度已正式上路，將自2025年開徵、2026年起收取。連錦漳建議，碳費制度應採取先低後高，讓業者看得到、吃得到，企業必須付出實際行動減碳，「企業要做到流汗，但不是做到熱衰竭」，因負擔過於沉重的碳費成本，可能導致營運困難。

連錦漳指出，企業須訓練碳盤查人才，不過真正的挑戰在於第三方查驗證，因為需要國際認證，經濟部和環境部也會協助建立第三方查驗機構量能。此外，金管會和環境部分別針對上市櫃、500多家大用戶的查核機制應整和，避免企業面對兩套標準無所適從。