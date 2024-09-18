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立法院20日開議 電價專案報告無共識、明開談話會

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院長韓國瑜18日召開朝野協商，討論本會期開議日期，三黨團初步共識為9月20日開議，當日按例由行政院長施政報告並備詢，藍綠黨團各推派三人、民眾黨團1人進行質詢。不過民眾黨團希望23日加開會議進行電價專案報告，國民黨團支持、但民進黨團反對下，此案並未達成共識。

立法院開議在即，韓國瑜今日召集朝野黨團進行協商開議日，朝野對於20日開議已有共識。不過民眾黨團總召黃國昌提出，盼23、24日來舉行一次會，23日針對電價和能源配比、電價政策來進行專案報告，24日再進行施政報告並備質詢，而20日則處理報告事項和討論事項。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤指出，對於電價專報，過去的慣例是開議日進行施政總質詢，而下一次的會議進行總預算詢答，三大預算案其中一個是台電希望追加1,000億預算，是否能合併能源政策和電價調整專報，在同一個主題來進行。

國民黨團書記長林思銘則表示，民眾黨團請卓榮泰來做專案報告是有必要的，因此支持23日加開院會請院長來做電價專報，台電撥補1000億和專報聚焦的能源配比和電價調整議題是不一樣。

最終三黨在此議題討論超過1個小時沒有共識，韓國瑜隨後宣佈協商破裂，將於明天再召開談話會。

國民黨 電價 韓國瑜

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