三三會林伯豐：避免通膨 央行應降息 10月不宜再漲電價

三三會理事長林伯豐18日表示，環境部日前舉行碳費費率審議會，決定碳費每噸300至500元，至2030年後達1,200至1,800元，短短六年費率增加2倍以上，這將造成產業界不堪負荷；此外，為了避免台灣通膨問題嚴重，他也建議央行應配合國際趨勢而降息，政府10月不宜再調整電價。

三三會18日舉行每月例會，林伯豐會前受訪表示，央行即將舉行理監事會議，建議台灣制定利率政策時，應與國際接軌，美國聯準會將啟動降息，台灣也應降低利率防止通膨。

對於能源政策，林伯豐認為，台灣能源政策也應持續考量核電的成本和效益，核電是未來減排重要的電力來源，台灣應重新思考能源政策，確保台灣的能源需求與環保目標，漲電費應該要適可而止，否則會影響企業經營。

林伯豐隨後在致詞時表示，9月9日環境部碳費費率審議會，初步決定碳費每噸新台幣300至500元，並分階段調升，預計2030年後達新台幣1,200至1,800元，短短六年費率增加2倍以上，產業界不堪負荷。因此他提出八點建議：

一、台灣碳費初期每噸300元，工商界勉強可以接受，但應參考新加坡給予五年的緩衝期，建議2035年再視實際情況調升費率。

二、自主減量計畫、指定目標、優惠費率、高碳洩漏風險產業的認定，以及減量額度扣抵等，應以台灣各個產業實際減碳經驗訂定，才能收到實質的減碳效果。

三、台灣是出口導向國家，碳費徵收應考量公平性，建議在台灣有被課徵碳費的商品，進口相同的商品也應課徵碳費，並討論免除貨物稅及印花稅。

四、自主減量計畫及指定目標應有彈性設計，建議可由業者採2017至2023年任選3年的平均值。

五、徵收碳費只是因應淨零碳排方法之一，政府應協助企業進行製程減碳，補助碳補存技術研發與應用。減碳應把交通工具的碳排(汽車、機車等)考量進去，台電及中油應積極研發新型減碳技術，帶頭落實淨零碳排。

六、密切觀察日、韓等徵收碳稅相關配套措施，以確保台灣國際競爭力。

七、台灣仰賴化石燃料發電比例高達80%，政府一定要重新檢討能源政策，將零碳的核能納入基載電力，運用新一代安全的核能技術發展核電，這樣企業的碳排放量才能真正減少。

林伯豐最後表示，2025年最低工資調幅4.08%，月薪將調升至2萬8,590元、時薪190元。再加上碳費即將開徵，企業的經營成本可能要增加10%以上，物價也可能會高漲，建議政府10月不宜再調整電價，以免助長通膨。