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真主黨呼叫器爆炸是台灣製？經部查證：若是在台製造組裝絕無可能爆炸

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

黎巴嫩真主黨當地時間17日驚傳大批無線電呼叫器集體爆炸，已知至少11人死亡，多達4000人受傷，真主黨將矛頭指向以色列所為，但外媒發現，這些呼叫器似乎由台灣製造商、新北市的「金阿波羅」公司（Gold Apollo）所製造。經濟部18日表示，經向廠商查證，呼叫器的製造與組裝若都是在台灣完成，不可能爆炸。

經濟部官員表示，經向報導提及的廠商了解後，業者說明該呼叫器的製造與組裝都在台灣完成，呼叫器僅有接收功能，內裝電池容量約為一般三號電池，比手機電池還小，無爆炸造成死傷可能。該公司檢視媒體及圖片後，認為是否為該公司的產品頗有疑問，並判斷呼叫器應為出口後遭改裝。

針對外媒報導黎巴嫩台製呼叫器爆炸，官員表示，業者推測兩個方向，一是有可能是出口後遭人大批買進，並且改製具有爆炸性呼叫器；另一種可能是，業者海外代理商有授權一家海外公司在海外生產製造，但若是如此，產品就不能掛“Made In Taiwan”，因此後續還待進一步釐清。

官員說，檢警將會調查釐清金阿波羅在台灣製造組裝這款呼叫器的相關零件，查證是否具有爆炸性。

經濟部查閱出口資料顯示，從2022年到2024年8月，該公司出口26萬套呼叫器；今年1-8月出口40,929套，主要出口對象為歐美國家，相關產品並沒有媒體報導的爆炸情況，也沒有直接出口到黎巴嫩的紀錄，經濟部會持續協助業者，進行後續調查了解。

爆炸 經濟部

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