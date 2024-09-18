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三三會林伯豐批碳費：短短6年費率增2倍 產業界不堪負荷！

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
三三會理事長林伯豐今表達對碳費徵收的憂慮，直言9月9日環境部碳費費率審議會，初步決定碳費每噸新台幣300至500元，並分階段調升，「產業界不堪負荷」。 記者林澔一／攝影
三三會理事長林伯豐今表達對碳費徵收的憂慮，直言9月9日環境部碳費費率審議會，初步決定碳費每噸新台幣300至500元，並分階段調升，「產業界不堪負荷」。 記者林澔一／攝影

三三會今日舉行9月例會，理事長林伯豐以工商團體大老身份，提出七大建議，表達對碳費徵收的憂慮。他直言，「9月9日環境部碳費費率審議會，初步決定碳費每噸新台幣300至500元，並分階段調升，預計2030年後達新台幣1200至1800元，短短6年費率增加2倍以上，」他痛批，「產業界不堪負荷！」

林伯豐今日提出七大建議，包括一，台灣碳費初期每噸新台幣300元，工商界勉強可以接受，但應參考新加坡給予5年的緩衝期，建議2035年再視實際情況調升費率。

二、自主減量計畫、指定目標、優惠費率、高碳洩漏風險產業的認定，以及減量額度扣抵等，應以台灣各個產業實際減碳經驗訂定，才能收到實質的減碳效果。

三、台灣是出口導向國家，碳費徵收應考量公平性，建議在台灣有被課徵碳費的商品，進口相同的商品也應課徵碳費，並討論免除貨物稅及印花稅。

四、自主減量計畫及指定目標應有彈性設計，建議可由業者採2017至2023年任選3年的平均值。

五、徵收碳費只是因應淨零碳排方法之一，政府應協助企業進行製程減碳，補助碳補存技術研發與應用。應把碳排移動源汽車、機車、推高機等納入減排，台電及中油應積極研發新型減碳技術，帶頭落實淨零碳排。

六、密切觀察日、韓等徵收碳稅相關配套措施，以確保台灣國際競爭力。

七、台灣仰賴化石燃料發電比例高達80%，政府一定要重新檢討能源政策，將零碳的核能納入基載電力，運用新一代安全的核能技術發展核電，企業的碳排放量才能確實減少。

林伯豐說，明（2025）年最低工資調幅4.08%，月薪將調升至2萬8590元、時薪190元，再加上碳費即將開徵，企業的經營成本可能要增加10%以上，物價也可能會高漲。

他憂心地說，建議政府10月不宜再調整電價，以免助長通膨，並提出鼓勵產業投資的政策！

新台幣 林伯豐 減碳

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