三三會林伯豐籲：央行應降息 因應國際趨勢

三三會理事長林伯豐今日出席三三會例會，被問及如何觀看當前經濟形勢、匯率、能源政策？針對央行即將舉行理監事會議，他今日建議，台灣制定利率政策時，應與國際接軌，應降低利率防止通膨。

林伯豐表示，台灣「要跟國際（趨勢）配合，現在利率在降低，防止通膨是台灣必須要考量的，現在國際準備在降息，我想應該跟著降息！」

林伯豐表示，台灣應該跟進國際降息趨勢，以鼓勵企業，尤其是台資企業持續投資，並吸引外資，台灣應該創造一個良好的投資環境，讓企業能放心地在台發展。

對於能源政策，林伯豐認為，台灣能源政策也應持續考量核電的成本和效益，核電是未來減排重要的電力來源，台灣應重新思考能源政策，以確保台灣的能源需求與環保目標，同時「漲電費應該要適可而止」，否則會影響企業經營。

他重申，綠能發展需要時間配合，太陽能、風能發展和核電也應互相搭配，以達成2050年的目標。