企業減碳別怕苦無方向 PwC Taiwan 教四招逐步解決

總統賴清德喊出2050淨零碳排目標，未來企業減碳勢必是趨勢，PwC Taiwan 18日發布2024永續報告書，為企業減碳提出四大解方，包括第一，透過數位工具盤點碳排情形；第二，制定短中期目標；第三，挹注對氣候友善投資，驅動內部轉型並擬定策略；第四，依據法規與國際架構揭露減碳成果。

截至2024年6月，台灣已有78家企業設定減碳目標，通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）審核，且其中超過三成為PwC Taiwan輔導客戶，為協助企業減碳，PwC Taiwan持續發布永續報告書，向各界利害關係人說明PwC Taiwan落實永續策略、社會責任及環境友善的具體成果。

為落實永續策略，PwC Taiwan內部設置「永續委員會」，由資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏擔任永續委員會主席。他表示，為協助企業與社會解決當前重要問題，PwC Taiwan在信任的基礎上，推動專業服務持續成長。

周建宏指出，從治理、環境、社會三大構面，展開七大永續策略，將永續融入內部治理與策略架構，以最高標準執行風險與品質管理，型塑誠信與專業的品牌形象，運用跨領域專業積極協助產業永續發展，並結合各界夥伴營造社會正向影響力。

永續淨零與能源轉型已成為企業無法忽視的課題，PwC Taiwan向企業提出減碳淨零的四大解方，第一，從碳盤查開始，瞭解自身與供應鏈碳排放情形，透過數位工具彙整量化數據；第二，設定減量路徑，以科學為基礎設定減碳短中長期目標（SBT），評估氣候變遷的風險與機會；第三，研擬轉型策略，建構由上而下的碳治理架構與制度，導入內部碳定價，挹注對氣候友善的投資，驅動內部創新轉型；第四，依據法規與國際架構揭露減碳成果，並取得確信，深植利害關係人的信任。

PwC Taiwan為PwC全球聯盟組織在台灣的聯盟所，除以專業協助企業邁向永續創利，亦從自身營運著手減碳，周建宏強調，展望未來，PwC Taiwan持續秉持「營造社會誠信，解決重要問題」，與利害關係人共同建立更強大的韌性，攜手邁向永續未來。