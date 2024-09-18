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我國碳費扣抵 CBAM 相關細節 環境部：待明年中公布

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部長彭啓明率團前往歐盟，環境部18日表示，這次拜訪歐盟也經面對面交流中確定我國碳費可扣抵應繳交的歐盟CBAM憑證數量，但扣抵的詳細規定需待明年中「第三國支付的碳定價如何扣減」及「EU ETS之下免費核配與CBAM制度調和」等細則公布才能獲知。

彭啓明在我國駐歐盟及比利時代表處大使李淳陪同下，率氣候署同仁前往歐盟相關機構就氣候變遷、碳交易、空氣品質管理、化學物質管理、塑膠公約及循環經濟等環境議題進行交流，並說明我國已於8月底公布碳費3項子法，將試行今年度碳費申報，明年正式開徵碳費，也規劃於4年內啟動總量管制與排放交易，向國際展現我國落實減碳的具體作法，獲得高度肯定。

另一方面，隨著歐盟逐期設定更嚴格的總量上限並降低免費配額比率，歐盟也對進口產品啟動碳邊境調整機制（CBAM），我國受影響的主要對象為金屬扣件業（如螺絲、螺釘等）、鋼鐵及鋁等相關產業。目前歐盟CBAM還在過渡期間，國內業者在政府充分輔導下都能順利完成相關申報作業。

關於產業擔心歐盟CBAM正式實施後，國內的碳定價如何與歐盟接軌？環境部表示，除了從CBAM法規內容外，本次拜訪歐盟也經面對面交流中確定我國碳費可扣抵應繳交的歐盟CBAM憑證數量，但扣抵的詳細規定需待明「2025年」中「第三國支付的碳定價如何扣減」及「EU ETS之下免費核配與CBAM制度調和」等細則公布才能獲知。

考量其內容複雜且具高度專業性，環境部將於明年初指派專業專職人員常駐歐盟，即時掌握CBAM最新發展並參與協商，協助國內產業因應。

彭啓明表示，這次出訪與各領域高階專家交流，讓我們對臺灣碳定價-碳費先行制度的未來發展更加有信心，談話過程中對於國內企業相當關注的碳邊境調整機制（CBAM）也更了解其細節，環境部會持續追蹤掌握趨勢。

李淳 歐盟 空氣品質

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