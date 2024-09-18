呼叫器集體爆炸案 經濟部：廠商未直接出口至黎巴嫩

黎巴嫩武裝組織真主黨成員使用呼叫器，17日在多處集體爆炸，釀成重大死傷，外媒報導使用的呼叫器是由台灣製造商「金阿波羅」（Gold Apollo）所生產。經濟部詢問廠商釐清真相，廠商判斷呼叫器應為出口後遭改裝。

經濟部表示，根據媒體報導，向被指涉廠商詢問，業者說明該呼叫器的製造與組裝都在台灣完成，但呼叫器僅有接收功能，內裝電池容量約為一般三號電池，無爆炸造成死傷可能，該公司檢視媒體及圖片後，認為是否為該公司的產品頗有疑問，並判斷呼叫器應為出口後遭改裝。

經濟部同時查閱出口資料，從2022年到2024年8月，金阿波羅公司出口26萬套呼叫器；今年1至8月出口4萬929套，主要出口對象為歐美國家，相關產品並沒有媒體報導的爆炸情況，也沒有直接出口到黎巴嫩的紀錄，經濟部會持續協助業者，進行後續調查了解。