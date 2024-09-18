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中國大陸冶煉產能下降、全球電網亟需更新和建設 有利銅價長線趨勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據上海有色金屬市場SMM的數據顯示，8月中國大陸陰極銅產量維持在100萬噸以上，較7月下降1.43%，年增2.48%，今年前八月累計產量較去年同期大幅成長6.5%。進入9月，根據SMM統計，有兩家冶煉廠將進行檢修，涉及粗銅產能50萬噸，較8月的73萬噸下降。然而，有多家冶煉廠的粗銅裝置將開始生產，對銅精礦的需求將大幅增加。同時，更多冶煉廠受到銅精礦、粗銅供應緊張的影響，減產力道將加大。

根據據路透社的報導，受到風暴侵襲美國南部，不但為該地區帶來暴雨和強風，並導致數十萬個家庭和企業大規模停電，顯示出該地區的輸電網絡脆弱及落後，無法承受大規模天災的襲擊，因此急需進行重新建設與更新，以抵抗越來越極端的氣候。

另外，歐洲投資銀行（EIB）和南部非洲開發銀行（DBSA）表示，將聯合向南非的可再生能源項目追加2.2億美元的貸款，以支持非洲工業化程度最高的經濟體進行能源轉型和電網獨立，以及支持中小型再生能源項目，特別是太陽能和陸上風電項目。南非新任能源部長表示，將加速從煤炭轉向再生能源的步伐。

街口投信分析，美洲原住民及環保組織強烈反對礦業公司力拓和必和必拓在亞利桑那州建設銅礦場，因此向美國最高法院提起針對力拓亞利桑那州銅礦的訴訟。然而該礦區蘊藏超過1,810萬噸的銅，該礦場一旦建成將滿足美國四分之一以上的銅需求，並削弱中國作為全球最大銅加工商和消費國的地位；而這個衝突，正凸顯出能源轉型關鍵礦物的高度緊張局勢。

再生能源 美國

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