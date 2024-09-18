8月營造工程物價指數 勞務類價格...攀峰

主計總處最新公布今年8月營造工程物價指數中的勞務類價格，近幾月來漲勢兇猛，8月指數來到113.09為歷史新高，年增4.25%則是20個月最高，且連三個月都超過4%。

主計總處官員表示，指數就是價格水準，若指數上漲，代表的就是付的金額增加。

官員坦言，由於勞務類價格漲勢持續擴大，也使整體營造工程物價指數居高不下，8月營造工程物價指數為111.82，年增率達2.55%，不僅8月指數續居高檔，且年增率已連續四個月超過2%，今年前八月指數平均111.21更是1991年該指數創編以來同期最高。

營造工程物價指數續高，勞務類價格漲勢更未見收斂，是否可能再進一步推升國內房價？對此，主計總處官員表示，影響國內房價因素很多，但缺工問題確實會造成勞務類價格易漲難跌。

主計總處官員表示，今年6~8月勞務類價格漲勢都超過4%，確實比較高，除了薪資提高外，主要也是因為大環境缺工情況未解，但有些工程仍必須持續進行，使廠商須提高薪資找人。

主計總處官員說明，勞務類價格權重是整體營造工程物價指數的34.08%，其中工資權重為23.83%，機具設備租金權重則是10.24%。根據8月調查結果顯示，近三個月以來，無論工資和機具設備租金的漲幅確實是有比較大一點，又加上營造工程物價指數中的勞務類，就如同消費者物價指數中的服務類，一旦漲上去就很難跌下來，有其僵固性。

不過，主計總處官員也提到，2023年全年勞務類漲2.84%，今年1~8月漲3.75%，若和去年相比是有高一點，但若拉長時間來看，2021年漲6.36%、2022年漲5.36%，也確實有比較和緩。

此外，主計總處官員還說，由於8月鋼筋和型鋼價格多呈下跌，分別年減3.96%、2.12%，因此使得8月營造工程物價指數中的材料類漲1.66%，也和6、7月分別漲2.23%、2.12%，有滿明顯跌幅。