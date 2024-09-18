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國發會積極攬才 就業金卡發了1.1萬張

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
國發會積極攬才，截至今年8月底，共核發就業金卡1.1萬人次。圖為行政院攬才計畫中就業金卡的網站廣告。記者曾學仁／攝影
國發會積極攬才，截至今年8月底，共核發就業金卡1.1萬人次。圖為行政院攬才計畫中就業金卡的網站廣告。記者曾學仁／攝影

國發會積極攬才，截至今年8月底，共核發就業金卡1.1萬人次，其中又以經濟領域最多，科技領域第二，教育領域第三。若以國籍區分，則以來自美國最多。

國發會表示，未來將鎖定認同台灣、與台灣有鏈結關係的群體，針對海外華人、曾來台就學或工作的北美外籍人士、東南亞國家加強推廣。

國發會統計至今年8月底，已突破1.1萬人次取得就業金卡，以經濟領域人才為大宗，其次則是科技領域，第三名則是教育領域人才。若以國籍上來看，美國占比26％為最多。

國發會自2018年推出就業金卡制度，今年5月達成累計核發1萬張就業金卡的里程碑。

國發會

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