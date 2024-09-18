躍升人才競爭力三路並進 國發會將提四年計畫

行政院預計在明（19）日院會中討論「國家人才競爭力躍升方案」，據了解，國發會將提四年計畫，有三大亮點。首先鎖定培育淨零、AI人才，其次是舉行國家未來人才競爭力首長會議，追蹤成果，第三則要鎖定全球攬才。

行政院7月舉行第一場經濟發展委員會議，當時就提到國家人才競爭力躍升方案，列為重要工作項目，據了解，國發會已經研擬完成，預計明日在行政院會中討論並通過。

國發會將提出為期四年計畫，將有三亮點。首先，在人才培育方面，將鎖定兩大領域，包含淨零的綠領人才、數位AI人才，都是當前企業面對雙軸轉型最需要的人才。

國家人才競爭力躍升方案亮點

隨著低碳轉型需求蓬勃，產業界曾預估，因應碳費開徵等碳定價措施上路，綠領人才已成為國內企業招聘趨勢，初估每年約有8,500個相關職缺。

據了解，國發會針對培育淨零綠領人才方面，後續將透過跨部會小組，盤點、檢視、協調整合相關部會培育項目的廣度及深度，並協助綠領人才導入產業。

另外在AI人才方面，則預估至2028年，希望能培育20萬名AI等數位人才，並延攬12萬名外國專業人才，厚實我國人才實力。

其次，在執行面上，國發會指出，將召開「國家未來人才競爭力首長會議」，追蹤相關辦理成果。國發會表示，行政院推動國家希望工程，在人才方面，會請各部會分工積極推動，同時考量國內外環境瞬息萬變，會請各部會與時俱進滾動調整策略。

最後在攬才策略上，將從強化培育人才、留才攬才等質與量兩方面著手，透過「強化國家未來人才競爭力」及「全球攬才」兩大主軸，推動具國際競爭力的人才策略。

國發會主委劉鏡清先前曾表示，為吸引優秀國外人才來台，政府也會儘速修訂相關法令，以增進我國競爭力，全球目前估計約有3,500萬數位牧民，未來也將推動法規鬆綁，使台灣成為數位游牧人才基地，同時也會繼續延攬僑外生，選定各國前20名學校，希望引入海外優質學生來台就學、就業，協助解決我國勞動力缺口問題。



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