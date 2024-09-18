非典型工作者 年輕族群僅13%想轉正職

據主計總處統計，2023年我國非典型工作者共80.6萬人，占全體就業人數約7%，其中僅不到15%想改做「全時、正式工作」，換言之，高達85%非典型工作者不想轉正職，其中「15至24歲」年輕人想轉正職比例僅13.87%。

非典型工作者包含部分工時工作者、臨時性及人力派遣，後者也可能為部分工時。2023年我國共80.6萬人從事非典型工作，較2022年增加8,000人。

至於最低工資時薪高於月薪是否會使年輕人捨正職，選擇打工，因而導致缺工加劇？勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，目前來看，不論正職或部分工時都缺工，也已看到雇主不論是月薪或時薪都會加給，主要勞工個人選擇決定；但勞動部將會啟動專案研究。

黃維琛表示，最低工資時薪較高，也有正面效益，例如近年為提高中高齡及婦女勞參率，這兩大族群多為時薪工作者，較高時薪較有重返職場誘因。

比較月薪及時薪福利差別，104人力銀行人力資源處資深經理林書伃表示，勞健保及勞退提繳、特休依年資增加等勞基法保障，兩者都是一致。但雇主會對正職員工投入較多，包括提供較高年終獎金、額外休假及升遷機會，以及進修、培訓等資源，正職員工知識及技能增進，有助未來提升薪資，或者跳槽也較有談判籌碼。

她建議年輕人若是在學期間、或是職涯探索可以選擇部分工時，但若是正式完成學業，建議找正職工作，承擔責任大，但成長也較多，對職涯發展較有利。

林書伃觀察，時薪工作和月薪工作性質不同，前者下班就下班了，後者通常處理加班的工作，時下年輕人因重視生活品質、工作彈性，傾向選擇自由的時薪制，當時薪高於月薪，的確會對勞動市場造成衝擊。一般來說，年齡愈長勞工會逐漸轉為時薪制工作，若年輕人又傾向時薪工作，會加劇正職勞工的短缺，而各個產業都需要有一定程度穩定正職員工才能永續發展。