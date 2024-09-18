薪資比一比…正職輸打工加劇缺工 明年起相差近5,000元

行政院已核定明年最低工資28,590元，時薪調升至190元，但長年來最低工資月薪累計調幅低於時薪，近九年兩者調幅差距高達逾15個百分點，勞團及資方皆擔憂，這會讓很多年輕人捨棄正職，而選擇打工兼差，因而加劇正職缺工。

依明年最低工資計算，若從事時薪工作，以一天八小時、工作22天計算，時薪可領33,440元，而月薪僅28,590元，中間差距達4,850元。近九年來，最低工資月薪調幅達42.9%，時薪調幅更達58.3%，兩者差距達15.4個百分點。

全產總理事長戴國榮表示，時薪、月薪應該要能連動，這樣才有一致性。時薪跟月薪脫鉤後的調幅差距太大，反而造成年輕人寧可從事兼職工作，不願意投入正職，若時薪工作算下來竟比月薪高，恐會加劇缺工。

台灣連鎖加盟促進協會代表在最低工資諮詢會中也認同這現象，認為必須想辦法改善，因服務業與餐飲業多屬中小企業，卻請不到正職，而正職人員對中小企業來說，卻是品質穩定的要素。

文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻表示，時薪及月薪差異擴大，可追溯到前總統蔡英文因投入2012年總統大選，於2011年宣布將大幅調整時薪列為政見；當時總統馬英九下令勞委會（勞動部前身）提出時薪加成，接著在2012年、2013年大幅調升時薪，使時薪漲幅超過月薪10個百分點。

他觀察，公司運轉主要仰賴正職員工，時薪加成上路後，正職員工流動率明顯變高，無法補到人情況下，留下的正職員工要做更多工作，壓力更大，最後形成惡性循環，正職員工紛紛離職，或找不到正職員工補缺。

時薪和月薪差異，使勞動市場出現微妙變化，李健鴻觀察到，現在很多批發零售餐飲業者大量雇用中高齡，從事兼職工作，因每月都有穩定打工時數，一開始就會協商以月薪計算發給，部分中高齡勞工也會接受，雇主省下這部分成本後，再轉加給值夜班時薪。

台大國發所副教授辛炳隆表示，最低工資時薪和月薪差異擴大，較令人擔心的是雇主會基於節省人事成本考量，將原本時薪制勞工，依工作時數按比例改以最低工資月薪計算。他建議，為阻斷雇主道德風險，可以考慮時薪制勞工固定工時到一定時數以上，才允許雇主轉改為按比例以月薪計算。

104人力銀行人力資源處資深經理林書伃提醒，雇主不應任意切換給薪方式，恐違反勞基法，且在實務上，打工時數在一定程度以上轉換為月薪制，對雇主才有利。