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投資級債、非投資等級債續淨流入

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
市場聚焦美國聯準會有望降息，債市近期全面上漲。 路透
市場聚焦美國聯準會有望降息，債市近期全面上漲。 路透

市場聚焦美國聯準會有望降息，債市近期全面上漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至9月11日，投資級債淨流入至57.5億美元，非投資等級債淨流入至17.8億美元、新興市場債淨流出4.3億美元。

安聯投信表示，美國8 月新增非農就業低於預期，惟 8 月核心通膨率意外升高，打消市場對此次降息 2 碼的預期，但9月仍可望降息；受居住成本推動，美國8 月核心 CPI 月 比升幅達到四個月來最高；美國 10 年期公債殖利率整週走低，債市全面上漲。

另方面，歐洲央行如預期所料下調關鍵存款利率1 碼，並調降經濟預估，但歐洲行長拉加德拒絕做出明確降息承諾，稱將把貨幣政策的限制性保持夠長的一段時間。就資金面，投資級債續漲，資金淨流入小幅降溫；非投等債延續溫漲，資金持續流入。

安聯投信表示，今年經濟仍以軟著陸為主，布局上建議可著重公司債，但須留意品質；另方面，軟著陸的經濟下，也有助於企業違約率的控制，建議也可配置部分非投資等級公司債來增加收益。

展望後市，安聯投信表示，中長線來看，景氣與獲利維持成長，風險性資產仍具表現空間，加上聯準會降息支撐經濟空間仍大，仍正向看待後市。就布局方向上，建議由多元化收益來源平衡投資組合波動程度與提高投資效益；在觀察指標方面則可留意波動率指數、美債與日圓走勢。

美國聯準會 降息

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