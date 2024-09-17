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電價審議會將召開 擬檢討前次調幅減半產業是否補漲

中央社／ 台北17日電

電價費率審議會9月底召開，將決定10月新電價，電價調整關鍵除了立法院千億撥補能否如期到位，經濟部表示，將在審議會檢討上次調幅減半及凍漲的產業，由台電報告用電成長的產業類別，交由審議會決議是否補漲。

在電價費率審議會正式召開前，經濟部能源署近日已舉辦數場工作小組會議，邀請產業代表、專家學者與會，並由台電報告財務、燃料成本和預估走勢。

3月電價費率審議會決議電價平均調幅約11%，但農漁、學校（幼兒園到大專院校）、社福團體維持電價凍漲。此外，考量產業景氣復甦情形不一，用電量持平或衰退的產業調幅並未漲足甚至減半，包括鋼鐵、化材、水泥、保險業、塑膠製品、織布、染整、自行車零件等產業。

經濟部表示，根據上次審議會決議，將在9月審議會上提報、檢討調幅減半及凍漲的產業。其中農漁、學校和社福團體等優惠電價，明年度起將由各目的事業主管機關編列經費支應，因此應會繼續維持凍漲。

至於之前未漲足的產業電價是否補漲，經濟部表示，須視產業用電是否成長來評估，屆時將在審議會上提報相關數據，由審議會委員決議。

近年國際能源價格高漲，台電肩負穩定物價政策任務，以致虧損如滾雪球般越滾越大，截至今年7月底，累積虧損新台幣4348億元，負債比率高達93.2%。

政府多管齊下協助台電穩定營運，至今已編列共2500億增資預算，並在疫後條例撥補500億元；另外也在113年追加預算預計撥補台電千億，114年中央政府總預算案也編列千億撥補，避免台電陷入資不抵債窘狀。

立法院新會期即將開議，朝野立委將審查113年追加預算千億元撥補台電，台電也持續與立委溝通說明，爭取支持，若撥補千億如期到位，台電今年度有望達成損益兩平；若預算沒有通過，台電今年虧損可能達千億，累虧恐達4800億元，逼近台電資本額5800億元，加劇破產風險。

台電 經濟部 電價

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