碳費子法說明會 鋼鐵業憂剝兩層皮

環境部上月底公告碳費三項子法，近期召開數次說明會對外說明子法細節，昨天有產業於說明會中指出，假如國內端的碳費扣抵過低，擔憂我國鋼鐵製品輸出歐盟時恐「被剝兩層皮」。環境部表示，詳細計算扣抵結果，需待歐盟扣減調整計算方式公布後才能進一步計算。

環境部上個月正式公告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等子法，初步徵收對象以年排放量二點五公噸以上的電力業、燃氣供應業及製造業為主，約有二八一家公司要繳交碳費，預計今年十月底前完成審議，明年五月採試申報，二○二六年五月依二○二五年排放量申報繳納碳費。

環境部昨天舉辦碳費制度三項配套子法規說明會，中鋼指出，鋼鐵廠的鋼胚輸出到歐盟時，已支付的碳定價可對應扣除須繳納的費用，但若能扣抵的額度太少，擔憂鋼鐵業被剝兩層皮，是否有其他的優惠措施？

環境部表示，我國鋼鐵產品鋼胚輸出至歐盟時，因為產品生產的碳排已繳交碳費，屬於已支付碳價，即可對應扣除已繳納的費用，至於詳細計算扣抵結果，還要等歐盟扣減調整計算方式公布後再來計算，環境部也會和經濟部一同研擬和討論對應措施。

另外，多位產業出席代表表示，假如企業提出自主減量計畫向中央主管機關申請核定優惠費率時，能否中途轉換優惠費率方案？環境部表示，假如申請適用的是最優惠的優惠費率Ａ，之後就無法轉換到B，但是若一開始適用的是優惠費率B，實際執行之後發現可以減量更多，那麼就可以申請適用優惠費率Ａ。