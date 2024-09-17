聽新聞
0:00 / 0:00

碳費子法說明會 鋼鐵業憂剝兩層皮

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

環境部上月底公告碳費三項子法，近期召開數次說明會對外說明子法細節，昨天有產業於說明會中指出，假如國內端的碳費扣抵過低，擔憂我國鋼鐵製品輸出歐盟時恐「被剝兩層皮」。環境部表示，詳細計算扣抵結果，需待歐盟扣減調整計算方式公布後才能進一步計算。

環境部上個月正式公告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等子法，初步徵收對象以年排放量二點五公噸以上的電力業、燃氣供應業及製造業為主，約有二八一家公司要繳交碳費，預計今年十月底前完成審議，明年五月採試申報，二○二六年五月依二○二五年排放量申報繳納碳費。

環境部昨天舉辦碳費制度三項配套子法規說明會，中鋼指出，鋼鐵廠的鋼胚輸出到歐盟時，已支付的碳定價可對應扣除須繳納的費用，但若能扣抵的額度太少，擔憂鋼鐵業被剝兩層皮，是否有其他的優惠措施？

環境部表示，我國鋼鐵產品鋼胚輸出至歐盟時，因為產品生產的碳排已繳交碳費，屬於已支付碳價，即可對應扣除已繳納的費用，至於詳細計算扣抵結果，還要等歐盟扣減調整計算方式公布後再來計算，環境部也會和經濟部一同研擬和討論對應措施。

另外，多位產業出席代表表示，假如企業提出自主減量計畫向中央主管機關申請核定優惠費率時，能否中途轉換優惠費率方案？環境部表示，假如申請適用的是最優惠的優惠費率Ａ，之後就無法轉換到B，但是若一開始適用的是優惠費率B，實際執行之後發現可以減量更多，那麼就可以申請適用優惠費率Ａ。

歐盟 環境部 碳費

延伸閱讀

碳費3子法說明會 自主減量方案轉換有條件

碳費3子法說明會 環境部：我國碳費可對應歐盟CBAM抵扣

盼歐盟考慮對陸電動車加徵關稅 西班牙政府改變立場…中方表示讚賞

歐盟對大陸電動車加稅 西班牙總理在北京稱重新考慮

相關新聞

親俄駭客每天猛攻基礎設施 台灣企業有辦法全身而退？

親俄駭客上周積極攻擊台灣，至今仍沒有停戰的訊號。雖然目前對台灣沒有造成太大危害，但業者個個緊繃。為何親俄駭客突然鎖定台灣，據了解，金融業、高鐵等關鍵基礎設施的資安人員積極備戰，這個中秋節已經排好輪班... 究竟台灣哪些機構或產業在這場駭客攻擊中首當其衝，目前尚未傳出災情但接下來能毫髮無傷？

碳費子法說明會 鋼鐵業憂剝兩層皮

環境部上月底公告碳費三項子法，近期召開數次說明會對外說明子法細節，昨天有產業於說明會中指出，假如國內端的碳費扣抵過低，擔...

環境部：碳費開徵前自主減量 努力不會白費

環境部昨（16）日表示，在碳費開徵前對於減量投入，在申請適用優惠費率時，仍可列入申請自主減量計畫範圍，環境部不會讓業者已...

經發會第二場 聚焦兩主軸

行政院長卓榮泰昨（16）日表示，第二次經濟發展委員會將於9月底、10月初召開，將以包容成長為主題，聚焦中小微企業多元振興...

經濟部投審司：前八月對外投資額增二倍

經濟部投審司昨（16）日指出，今年前八月核准對外投資490件，年增32.7%，投資金額共336億美元，年增201%，主因...

製造業無薪假又爬升！金屬機電業、化工業共新增實施340人

製造業無薪假又升溫。勞動部16日發布最新減班休息（無薪假）統計，目前有276家，4,765人實施無薪假，較上期增加1家、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。