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製造業無薪假升溫

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
製造業示意圖。 路透
製造業示意圖。 路透

製造業無薪假又升溫，勞動部昨（16）日發布最新減班休息（無薪假）統計，目前276家、4,765人實施無薪假，較上期增加一家、306人，主要是製造業人數增加，包括二家金屬機電、一家化工業者，合計通報新增340餘人實施無薪假。

統計顯示，目前製造業有165家、3,780人實施無薪假，占全體實施無薪假人數近八成，較上期增加五家、285人。

四大製造業中，金屬機電業仍是重災區，目前仍有119家、2,790人實施無薪假，較上期增加五家、137人；化學工業、民生工業較上期分別增加171人及25人，僅資訊電子業無薪假人數減少48人。

勞動部

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