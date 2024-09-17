環境部：碳費開徵前自主減量 努力不會白費

環境部昨（16）日表示，在碳費開徵前對於減量投入，在申請適用優惠費率時，仍可列入申請自主減量計畫範圍，環境部不會讓業者已經努力的額度白費。

環境部昨日召開碳費子法說明會，排碳大戶申請碳費優惠費率，若選擇以「技術標竿指定削減率」為指定目標，基準年從2018年開始起算，業者關注，在碳費開徵前、近年的減碳努力，是否就會白費？

環境部表示，採取「技術標竿指定削減率」作為申請自主減量計畫的減碳目標者，將適用「優惠費率B」，基準年排放量認定為2018年至2022年間的平均值。氣候署也保證，在2018年後、至2025年開徵前這段期間的減量作為，皆可列入自主減量計畫中，環境部不會將業者這幾年努力吃掉。

另外對於較久前的先期專案減量額度（碳權）扣減比率為0.3，可在碳費開徵後的前三年扣除收費排放量，由於碳費第一年為試申報年，有業者擔心將會少一年扣抵。氣候變遷署解釋，先期專案碳權將從正式收費的那一年開始計算，也就是可依規定扣減的三年分別為2025年、2026年、2027年等，業者必須在這三年度的碳費申報時，提出相關申請來扣除收費排放量。

另外有業者反應國外碳權扣抵國內碳費上限僅5％、比例過低。氣候署解釋，目前可扣抵的國外碳權必須符合中央認可準則，相關標準仍在制定中，整體抵扣上限仍為5％。