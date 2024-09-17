擴大碳費優惠 業界聲聲催…盼拉大與一般費率級距

環境部昨（16）日舉行「碳費制度三項配套子法」法規說明會，業者希望擴大優惠費率級距。環境部回應，優惠費率與一般費率的差距，是希望鼓勵業者減碳，審議會審費率時會納入考量。

環境部日前召開第五次碳費審議會，建議碳費起徵年的一般費率為每噸300至500元，環境部長彭啓明日前透露，採用「技術標竿指定削減率」的優惠費率B大約會落在每噸100元水準，意即採用較嚴「行業別指定削減率」的優惠費率A，費率可望低於每噸100元。

碳費子法說明會要點

環境部昨召開法規說明會，包括台電、中鋼、李長榮化工、中龍鋼鐵、信大水泥、永豐餘、康寧、群創光電等各大企業都派代表出席，提出業者的擔憂。

有業者期盼環境部先說明優惠費率級距，讓企業可先試算，更期待能拉大優惠費率與一般費率間差距。氣候變遷署表示，在費率審議會時也跟審議委員強調，優惠費率跟一般費率的差距就是鼓勵大家來提自主減量計畫最好的誘因，未來審議優惠費率時也會納入考量、鼓勵大家提出自主減量計畫。

有鋼鐵、水泥業者希望環境部可公布符合高碳洩漏風險行業的條件，氣候署表示，申請高碳洩漏風險行業前，必須要先取得核定自主減量計畫書，至於高碳洩漏風險認定，未來將持續與經濟部討論，並公布相關審核原則與程序。

業者也關注自主減量計畫未能如期達標的調整因應，氣候署指出，適用優惠費率B的自主減量計畫，若執行後發現成效優於預期，可改申請適用優惠費率A，但以優惠費率A申請的自主減量計畫，在執行後發現成效不如預期，則不得申請優惠費率B。

另外，中鋼（2002）代表也替鋼鐵業發聲，擔心我國碳費在歐盟碳邊境調整機制（CBAM）扣抵比率過低，最後「鋼鐵製品將被剝兩層皮」，政府是否未來還有其他因應措施？

氣候署強調，目前仍待歐盟CBAM計算方式出爐，才能確定扣抵比率，但目前費率是由碳費審議會來審定，環境部會密切注意CBAM的進度，進一步與經濟部討論後續對應措施。