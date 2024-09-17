經濟部投審司：前八月對外投資額增二倍

親俄駭客上周積極攻擊台灣，至今仍沒有停戰的訊號。雖然目前對台灣沒有造成太大危害，但業者個個緊繃。為何親俄駭客突然鎖定台灣，據了解，金融業、高鐵等關鍵基礎設施的資安人員積極備戰，這個中秋節已經排好輪班... 究竟台灣哪些機構或產業在這場駭客攻擊中首當其衝，目前尚未傳出災情但接下來能毫髮無傷？

2024-09-17 06:00