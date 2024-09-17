經濟部投審司：前八月對外投資額增二倍
經濟部投審司昨（16）日指出，今年前八月核准對外投資490件，年增32.7%，投資金額共336億美元，年增201%，主因台積電（2330）日本熊本、美國亞利桑那等海外持續擴廠及海外避險，以及世界先進等對外投資大案。
投審司統計，若將對外投資、對中國大陸投資合併計算，今年前八月整體對外投資件數為740件，投資金額367億美元。
投審司指出，我對外投資呈大爆發，主要是核准台積電分別以80億美元、52.62億美元、50億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.（目的為降低外匯避險成本）、增資日本熊本二廠以及美國亞利桑那州第二期投資等。
世界先進以24億美元投資新加坡VISIONPOWER SEMICONDUCTOR，與恩智浦半導體合資興建一座12吋晶圓廠。
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