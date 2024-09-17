快訊

預期Fed降息幅度擴大 史指走升、道瓊創收盤新高

中秋賞月東西兩樣情 蘇力最快今生成 吳德榮：3颱未必共存

經發會第二場 聚焦兩主軸

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院長卓榮泰。 聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。 聯合報系資料照

行政院長卓榮泰昨（16）日表示，第二次經濟發展委員會將於9月底、10月初召開，將以包容成長為主題，聚焦中小微企業多元振興、薪資提升兩大主軸。

卓榮泰昨日出席台灣上市櫃公司協會理事長交接典禮時提到，台灣股市穩定發展，一直是政府施政非常重要的一環，而經濟發展固然是國家繁榮象徵，但公平分配才是國家文明指標，因此政府持續透過「以大帶小」、「包容成長」政策，照顧國內中小微企業。

卓榮泰表示，賴總統多次強調「經濟發展」與「強化治安」是國家治理的兩項重點，必須雙軸並行。今年7月18日已召開經發會第一次會議，以創新經濟為主題，並提出「兆元投資國家發展方案」、「國家人才競爭力躍升方案」，並將打造台灣成為「亞洲資產管理中心」。

至於第二次經發會，卓榮泰說，預計在9月底或10月初召開，將以「包容成長」為主題，討論中小微企業多元振興、青年多元發展方案、薪資提升、社會投資及如何協助企業淨零及數位轉型等議題，尤以提升薪資最重要。

卓榮泰 薪資

延伸閱讀

明揚大火、學校實驗室失火…卓揆指示 速建置化學物質災防圖資系統

國泰世華阻詐績效居同業之冠 卓榮泰肯定「國泰盾」四大聯防機制

經發會第二次會議時間出爐 著重討論薪資成長

卓榮泰視察銀行臨櫃關懷阻詐執行 情境模擬逼真

相關新聞

擴大碳費優惠 業界聲聲催…盼拉大與一般費率級距

環境部昨（16）日舉行「碳費制度三項配套子法」法規說明會，業者希望擴大優惠費率級距。環境部回應，優惠費率與一般費率的差距...

親俄駭客每天猛攻基礎設施 台灣企業有辦法全身而退？

親俄駭客上周積極攻擊台灣，至今仍沒有停戰的訊號。雖然目前對台灣沒有造成太大危害，但業者個個緊繃。為何親俄駭客突然鎖定台灣，據了解，金融業、高鐵等關鍵基礎設施的資安人員積極備戰，這個中秋節已經排好輪班... 究竟台灣哪些機構或產業在這場駭客攻擊中首當其衝，目前尚未傳出災情但接下來能毫髮無傷？

碳費子法說明會 鋼鐵業憂剝兩層皮

環境部上月底公告碳費三項子法，近期召開數次說明會對外說明子法細節，昨天有產業於說明會中指出，假如國內端的碳費扣抵過低，擔...

環境部：碳費開徵前自主減量 努力不會白費

環境部昨（16）日表示，在碳費開徵前對於減量投入，在申請適用優惠費率時，仍可列入申請自主減量計畫範圍，環境部不會讓業者已...

經發會第二場 聚焦兩主軸

行政院長卓榮泰昨（16）日表示，第二次經濟發展委員會將於9月底、10月初召開，將以包容成長為主題，聚焦中小微企業多元振興...

經濟部投審司：前八月對外投資額增二倍

經濟部投審司昨（16）日指出，今年前八月核准對外投資490件，年增32.7%，投資金額共336億美元，年增201%，主因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。