經發會第二場 聚焦兩主軸

行政院長卓榮泰昨（16）日表示，第二次經濟發展委員會將於9月底、10月初召開，將以包容成長為主題，聚焦中小微企業多元振興、薪資提升兩大主軸。

卓榮泰昨日出席台灣上市櫃公司協會理事長交接典禮時提到，台灣股市穩定發展，一直是政府施政非常重要的一環，而經濟發展固然是國家繁榮象徵，但公平分配才是國家文明指標，因此政府持續透過「以大帶小」、「包容成長」政策，照顧國內中小微企業。

卓榮泰表示，賴總統多次強調「經濟發展」與「強化治安」是國家治理的兩項重點，必須雙軸並行。今年7月18日已召開經發會第一次會議，以創新經濟為主題，並提出「兆元投資國家發展方案」、「國家人才競爭力躍升方案」，並將打造台灣成為「亞洲資產管理中心」。

至於第二次經發會，卓榮泰說，預計在9月底或10月初召開，將以「包容成長」為主題，討論中小微企業多元振興、青年多元發展方案、薪資提升、社會投資及如何協助企業淨零及數位轉型等議題，尤以提升薪資最重要。