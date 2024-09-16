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製造業無薪假又爬升！金屬機電業、化工業共新增實施340人

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部。圖／聯合報系資料照
勞動部。圖／聯合報系資料照

製造業無薪假又升溫。勞動部16日發布最新減班休息（無薪假）統計，目前有276家，4,765人實施無薪假，較上期增加1家、306人，主要是製造業人數增加，包括二家金屬機電、一家化工業者，這期合計通報新增340多人實施無薪假。

統計顯示，目前製造業有165家、3,780人實施無薪假，占全體實施無薪假人數近八成，較上期增加5家、285人。

四大製造業中，金屬機電業仍是無薪假重災區，目前仍有119家、2,790人實施無薪假，較上期增加5家、137人。化學工業、民生工業較上期分別增加171人及25人，僅資訊電子業無薪假人數減少48人。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱表示，這期無薪假統計變動較大仍是製造業，受到訂單減少影響，包含金屬機電工業及化學工業等無薪假人數，都有較明顯的增加。

李怡萱表示，這期金屬機電工業，有兩家業者增加較多，一家是鏈條生產業者、增加80多人，另一家則是鋁製品業者、增加60多人。此外，化學工業中有一家塑膠管材製造業者，因訂單減少，這期通報實施約200人。但也有一家電子科技設備業者因訂單回穩而停止實施108人。

另一個無薪假重災區是花蓮，受到403地震影響，這期在花蓮地區有68家、共666人實施無薪假，較前一期57家、579人略增。

李怡萱說，花蓮地區無薪假主要仍與觀光相關的產業，包括住宿及餐飲業、食品零售業、運動休閒產業等；花蓮日前仍有道路中斷的情況發生，整體看來，暑假旅遊旺季過後，無薪假情勢並未減緩；勞動部仍會持續透過補助、獎勵措施協助。

無薪假 製造業

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