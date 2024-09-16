研調：8月電芯價格延續跌勢 9月或迎來需求好轉

根據TrendForce最新研究結果顯示，8月鎳、鈷、鋰等電池金屬市場行情持續走弱，相關原料價格繼續走跌，其中鋰輝石精礦跌幅擴大，較7月跌幅達16%，部分鋰精礦價格已下探到每噸800美元以內。而繼7月電池級碳酸鋰跌破9萬元人民幣/噸後，8月進一步跌破8萬元/噸，跌至新一輪歷史低點，再加上鈷鹽、鎳鹽價格續跌，引發正極材料、電解液等電池材料價格連動走跌。

TrendForce指出，由於鋰離子電池材料成本的下移，電芯價格繼續下跌。8月動力電芯價格較7月下跌4%，其中方形鐵鋰動力電芯均價跌破人民幣 0.4元/Wh，方形三元和軟包型三元動力電芯月均價分別為0.46元/Wh、0.48元/Wh。

儲能電芯方面，8月大儲市場需求持續好轉，帶動314Ah訂單的持續增長，儲能電芯產品向大容量方向迭代的趨勢不變，電芯價格延續下跌趨勢，8月磷酸鐵鋰儲能電芯均價降至約0.35元/Wh，較7月下跌6%。

TrendForce表示，碳酸鋰價格在8月下旬跌至谷底後已開始止跌回穩，雖然目前中國大陸碳酸鋰供給端過剩壓力仍存，但上游減產的效果將逐步顯現。尤其是產業鏈經歷一段時間的去化庫存後，預期隨著傳統旺季（9-10月）來臨時需求的改善，中下游備貨的積極性有所提升，短期內或將帶動鋰鹽價格的階段性小幅反彈，但長期來看，鋰資源整體供過於求的格局暫未逆轉，碳酸鋰長期價格趨勢仍將以跌為主。

由於目前下游需求已有起色，正極材料廠和電芯廠上修產量計畫，同時中國新能源汽車仍面臨在美國、加拿大、歐洲等海外市場加徵關稅的貿易風險，如美國原定於8月1日實施對大陸產電動汽車加徵100%關稅的措施目前再次面臨推遲施行，加拿大效仿美國對大陸產電動汽車加徵100%關稅的貿易政策計畫於10月1日起開始生效。TrendForce認為，受海外關稅政策調整等不確定因素的擾動，電池廠商可能在鋰價臨近底部時開啟提前備貨，預估9月產業或迎來階段性需求好轉。