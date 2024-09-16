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人權治理、「性別平等工作法」新規 安永提醒企業三大必知

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
安永聯合會計師事務所與安永圓方國際法律事務所16日共同舉辦「企業永續新趨勢-人權治理與實現性別平等」研討會。圖／安永聯合會計師事務所提供
安永聯合會計師事務所與安永圓方國際法律事務所16日共同舉辦「企業永續新趨勢-人權治理與實現性別平等」研討會。圖／安永聯合會計師事務所提供

安永聯合會計師事務所與安永圓方國際法律事務所16日共同舉辦「企業永續新趨勢-人權治理與實現性別平等」研討會，針對企業永續經營兩大重要議題永續相關「歐盟企業永續盡職調查指令」，以及今年修法的台灣「性別平等工作法」相關重點，分享予台灣企業以因應最新法令與趨勢。

歐盟於今年通過「歐盟企業永續盡職調查指令（CSDDD）」，成員國需在兩年內將該指令納入國內的法律，安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人曾于哲談到，歐盟為解決各國法律缺乏一致性，以及企業人權及環境保護行動力道普遍不足等問題，透過CSDDD促進企業履行責任，分為三階段實施，預計企業最快2027年要合規。

曾于哲提醒台灣企業必知的三件事，包括「CSDDD如何影響企業」，由於歐盟及我國針對企業對於人權與環境保護要求不斷提升，若企業或其品牌客戶在歐盟境內為高淨營業額，需關注歐盟法案趨勢，以保持競爭力。

「CSDDD規範內容」，實施人權與環境盡職調查，採取並實施符合《巴黎協定》的氣候變遷轉型計畫，未能遵守相關規範，將有可能面臨歐盟成員國主管機關祭出罰則以及民事責任；「台灣企業的下一步行動」，企業應儘快評估內部能力、問責與治理框架，包含繪出自身活動鏈、制定盡職調查路徑，以利對外公開揭露。

另外，台灣「性別平等工作法」於今年3月8日修法後，新增許多懲罰性賠償及防治機制，雇主該如何強化策略以防誤觸法律？安永圓方國際法律事務所資深律師周志潔分享相關的三大重點，包括修法後的新增規定，僱用10人以上未達30人的雇主，也應設置處理性騷擾申訴管道等。

增訂性騷擾的樣態，將「不適當的凝視」、「反覆或持續違反意願之跟隨或追求行為」等情形，納入性騷擾調查的審酌範圍。職場性騷擾的適用時間，除了一般工作時間外，非工作時間的持續性性騷擾、非工作時間受僱用人性騷擾也包含在內；以及面對性騷擾的處理及雇主責任。

此外，雇主須留意在事中需遵循保密及證據保全義務、迴避原則與不公開程序，且面對性騷擾事件若進行非必要措施，可能會被主管機關處新台幣2萬元以上至1百萬元以下罰鍰。

安永 性騷擾 歐盟

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