經部公布發明專利申請領域 半導體技術居首占14.5%

經濟部表示，發明專利在整體申請案占比約7成，前3大申請領域為半導體、運算科技和電子機械能源裝置，均為台灣製造業優勢領域，其中以半導體技術為最大宗，2022年占比14.5%，和2020年相比，上升3.6個百分點最多。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊，分析台灣近年專利新申請案。2020年受COVID-19疫情衝擊，全球經濟活動降溫，台灣新申請專利案件數降為7.2萬件，年減3.2%，之後年增率呈微幅波動，2023年小幅成長0.8%，今年前7月續微增0.2%。

依照現行專利法規定，專利分為發明、新型及設計專利等3種。統計處表示，以發明占最大宗，2023年占比首度突破7成，今年前7月則略降至69.4%，新型及設計占比分別為20.3%、10.3%。

申請領域方面，統計處表示，2022年發明專利申請前3大領域為半導體、運算科技和電子機械能源裝置，顯示台灣製造業優勢領域，其中半導體占比14.5%，和2020年相比，上升3.6個百分點最多。

依照申請人國別觀察，本國人申請前3大技術領域依序為半導體、運算科技及電子機械能源裝置；外國申請人中，日本、 美國、中國大陸及南韓亦均以半導體為最大宗，但日本及美國在高分子化學及藥物方面表現突出。

統計處表示，若觀察發明專利申請案的申請人國籍，以外國申請人居多，本國人與外國人約為4：6，今年前7月外國申請人占61.8%，其中以日本占25.0%居首，其次為美國占13.4%，中國大陸及南韓分別占6.6%、6.0%，居第3及第4。

由於發明專利屬於技術思想創作，與人才的專業背景密切相關，且專利大部分的創作偏向科技領域，專業知識多以理工背景為主。統計處表示，男性受科技類教育者相對較女性多，可能影響男女從業人員比例，近年發明專利新申請案本國自然人男性占比均逾8成，女性占比介於11%至13%。