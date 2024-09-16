經發會第二次會議時間出爐 著重討論薪資成長

行政院長卓榮泰16日指出，經濟發展委員會第二次委員會議將在9月底10月初召開，這次主題將討論包容成長，重中之重的討論重點就是薪資成長。

卓榮泰今日出席台灣上市櫃公司協會第4、5屆理事長交接暨理監事就職典禮致詞時提到，經濟的發展是國家繁榮的象徵，公平的分配才是國家文明的指標，未來的包容成長，要以大代小，照顧中小企業，整個社會才會經濟穩定。

卓榮泰說，賴總統相當重視經濟發展，在7月召開的第一次經濟發展委員會中，達成三大結論，包括「創新經濟」、「均衡台灣」及「包容成長」，行政院預計在9月底或10月初，將召開第二次的經濟發展委員會此次主題是包容成長。

卓榮泰說，討論面向將包含，中小微企業的多元振興，青年多元發展方案、薪資的提升、討論更多的社會投資以及如何幫助企業進行淨零跟綠能跟數位的轉型，尤其是在薪資提升方面，賴總統有特別交代。

卓榮泰也說，因此自己到每個場所都要講一次，因為軍公教人員明年加薪3%，最低工資也提高4.08%，因此更希望把經濟成長的果實讓全民共享，因此也拜託各位大老闆能更照顧員工，讓員工更有效率為大家合作，一起把薪資往上提升。