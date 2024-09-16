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中國小鋼胚跌價 豐興廢鋼提前下跌300元

中央社／ 台北16日電

中部最大條鋼廠豐興今天公布本週國內鋼筋、廢鋼、型鋼產品盤價。豐興表示，因中國小鋼胚跌價，連帶影響廢鋼價格，國內廢鋼9月13日提前下跌每公噸新台幣300元，鋼筋基價每公噸下跌400元，型鋼產品每公噸下跌500元。

廢鋼在9月13日從原本每公噸從9600元，下跌300元，每公噸為9300元；鋼筋產品本週從每公噸1.85萬元，下跌400元，每公噸為1.81萬元；型鋼本週每公噸2.57萬元下跌500元，每公噸為2.52萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週調降，每公噸為325美元；美國貨櫃廢鋼本週也調降，每公噸為320美元；澳洲鐵礦砂由每公噸91.1美元上漲至92.05美元。

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