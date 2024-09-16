雲林槓中央 卓榮泰：發展科技又拒能源轉型互相違背

為了綠電議題，雲林縣政府近來槓上中央。行政院長卓榮泰今天說，無論要發展怎樣的綠能，還是要以農漁民優先，中央會制訂透明合理機制，並且嚴懲不法。卓榮泰說，地方政府也要有體認，如果重視科技開發，卻又不投入能源轉型，這是互相違背。

卓榮泰今天視察「國泰世華商業銀行臨櫃關懷阻詐執行情形」，他會前接受媒體聯訪。

媒體問到，雲林縣長張麗善強硬為農民發聲，要求中央綠能總量管制、統一規範，現在更暫緩核發執照給再生綠能發電設廠同意函，被形容出現綠電地方槓中央。

卓榮泰說，他昨天才到台南，看的也是漁電共生的綠能發展，台灣要進行第二次的能源轉型，中央需要跟地方通力的合作。昨天他在台南說到，無論要發展怎麼樣的綠能，還是以「農漁優先」，首先要保障的是農民、漁民的基本權益，不會因此而受到影響。

卓榮泰強調，政府會用透明合理的機制、簡化流程，而且嚴懲不法，保障所有農民的權利，但他也希望地方政府要能夠有這樣的體認，他知道很多地方政府本身也對科技發展非常重視，希望地方能夠成為科技大縣，「若是一方面希望發展科技，一方面對能源轉型又沒有辦法來投入的話，這是違背的」。

他說，會願意本著「誠意溝通、人民優先」這樣的原則，促請相關部會跟所有地方政府再好好溝通，一起完成台灣第二次的能源轉型。