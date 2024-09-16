遭批明年預算獨厚某媒體 卓揆：預算編列均依法定程序

明年度總預算案近期剛出爐，不過遭在野黨砲轟宣傳費大增，質疑過往偏重特定媒體。對此，行政院長卓榮泰表示，明年預算是由各部會編列，接下來立法院也將進行審查，有關此點會到國會上說好好說明，盼能獲得支持。但如真的有過度集中某廠商，那並非廠商問題，而是政府問題，未來自己也會特別注意。

卓榮泰16日視察「國泰世華商業銀行臨櫃關懷阻詐執行情形」時接受媒體採訪，被問及有關總預算相關問題，對此，卓榮泰表示，中央政府預算的編定，有既定的法定程序、時程，當然也希望能夠在法定的時程當中如實地通過，依據嚴謹的過程跟程序，由各部會由下而上編定明年度的中央政府總預算，這點希望在審查預算當中，能夠跟國會好好地來說明，希望得到支持。

不過對於外界質疑集中標案問題，卓榮泰說，自己會特別地重視，因為要扶植幫忙的是國內所有的產業，以及所有的相關業者，如果真的過度集中在某幾個廠商的話，那不是廠商的問題，那是政府的問題。他也相信大家都有能力為政府做正面、正確，而且迅速地報告給人民充分了解，所以會特別注意問題。

卓榮泰也說，若之前此部分能被立法委員所瞭解、指導，他非常感謝；未來不允許這樣的情形，希望這一點能夠得到社會的肯定跟支持，也希望國會能夠幫我們通過整筆的預算，執行的部分就交給執政黨，執政黨會如實地去執行。

另外，新會期即將開議，民眾黨立委近日喊出要刪總統府、NCC、監察院預算。對此，卓表示，總預算是經過法定的程序來編列，新的會期即將開始，每個委員都非常努力；同樣地，各部會首長也都非常地努力，會依照事實來跟大家做合理的說明。