地方盼綠能納入總量管制 卓揆：願秉持一大原則溝通

針對地方政府提出盼能中央綠能總量管制、統一規範，行政院長卓榮泰16日受訪時表示，「無論要發展怎麼樣的綠能，我們還是以『農漁優先』」，將請相關部會與地方政府好好溝通，一起完成台灣的第二次能源轉型。

雲林縣政府7月底發函給經濟部，希望中央綠能政策能夠從長計議，要求納入總量管制、也盼有統一審查的作業。對此卓榮泰回應，台灣要進行第二次的能源轉型，中央需要跟地方通力的合作。昨日他前往台南市視察魚電共生的綠能發展時就有提到，無論發展何種綠能，都要以農漁優先，首先要保障的是農民、漁民的基本權益，不會因此而受到影響。

卓榮泰說，政府會用透明合理的機制、簡化流程，而且嚴懲不法，來保障所有農民的權利，盼地方政府要能夠有這樣的體認，他也了解很多地方政府本身也對科技發展非常重視，希望地方能夠成為科技大縣，若是一方面希望發展科技，一方面對能源轉型又沒有辦法來投入的話，這是違背的。

卓榮泰強調，自己願意本著「誠意溝通、人民優先」這樣的原則，促請相關部會跟所有地方政府再好好地溝通，共同完成台灣第二次的能源轉型。

此外，經濟部長郭智輝昨日也表示，發展綠能是政府施政重點，產業也非常需要綠電，因此在推動綠能時，彼此有什麼不清楚的一方，可以多溝通，因此他會責成能源署直接拜訪雲林縣政府，儘快解決問題。