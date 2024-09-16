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國泰世華阻詐績效居冠 卓榮泰親赴勉勵 肯定「國泰盾」四大聯防機制

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰世華展現對金融安全的堅定追求，致力阻詐不遺餘力，根據內政部警政署統計，國泰世華2023年臨櫃攔阻詐騙金額逾新臺幣12.8億元，位居金融業之冠；今年1月至6月，臨櫃成功攔阻詐騙案件也逾1,000件，為民眾守護超過新臺幣8.2億元。

行政院院長卓榮泰為勉勵第一線行員辛勞，率秘書長龔明鑫、政務委員林明昕、打詐指揮中心指揮官馬士元、代理發言人謝子涵、金管會主委彭金隆、銀行局局長莊琇媛、銀行局副局長童政彰、內政部警政署署長張榮興與刑事局局長周幼偉，16日至國泰世華營業部視察，除了為前線行員加油打氣，也聽取國泰世華「國泰盾」四大聯防機制，展現金、警一同捍衛民眾資產、打擊詐騙的行動力與決心。

國泰世華董事長郭明鑑表示，面對無差別攻擊的詐騙，國泰世華去年成立跨部門反詐專責小組，並攜手金融同業及民間企業深化科技阻詐合作，乃至於與主管機關、警政單位緊密交流協作，匯集全民每一分力量建立堅韌的反詐連線。同時為擴大扎根識詐意識，國泰世華去年12月同步提出「#說出來 阻止更多人受騙」的倡議行動，邀請民眾勇敢說各種遇到的詐騙手法，避免更多人受騙，一起建立互相信賴的社會。

行政院視察活動由國泰世華董事長郭明鑑率主管群們陪同，展現國泰世華整合數據科技與人員培力推行之「國泰盾」豐碩成效。「國泰盾」依循行政院「打擊詐欺策略行動綱領1.5版」架構發展阻詐藍圖，橫跨四大構面「知識盾、科技盾、關懷盾、聯盟盾」。在「知識盾」識詐宣導面，國泰世華透過各項創新宣傳手法，包含攜手警政署刑事警察局舉辦全台首場沉浸式詐騙體驗展，號召多家同業與企業響應倡議「# 說出來阻止更多人受騙」反詐觀念等，宣導觸及人數至今已逾9,300萬人次。

「科技盾」則以AI打造詐騙偵測模組，強化預警機制，並升級CUBE App推出「卡片安全鎖」功能遏止盜刷情事；而「關懷盾」、「聯盟盾」為臨櫃關懷阻詐面向，透過深化金、警即時通報合作與KYC（Know Your Customer）流程、定期以開設識詐阻詐研習班，培訓反詐種子行員等方式，擴大臨櫃聯防攔阻成效，截至今年8月，阻詐教育已累計逾10,000人次參與，警銀協力共攔阻超過2,000次，獲得政府表揚的同仁超過5,000人，阻詐成效卓著。

國泰世華表示，新興詐騙手法層出不窮，未來將持續透過整合性防詐思維，推動「檢舉、報案、說出來」三行動，盼經由觀念分享、科技輔助佈建全台阻詐網絡，降低大眾受騙的風險，提升大眾識詐免疫力，守護民眾財務健康。

國泰世華 董事長 詐騙

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