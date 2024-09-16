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市場聚焦 Fed 9月利率會議 降息有利長天期美債行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國FOMC會議將在9月18日登場，隨著時間逼近，聯準會貨幣政策成為市場關注重點。統一投信表示，整體來說，美國通膨仍維持下行趨勢，8月CPI年增率2.5%創三年來新低，持續接近聯準會設定的2%目標，讓聯準會有更多空間解除限制性利率水準。在經濟成長放緩、就業市場轉弱的背景下，聯準會降息趨勢確立，有望帶動債市展開長多行情。

統一投信表示，降息循環時，相較短天期公債，長天期公債的利率敏感度較高，資本利得空間較大。長天期公債的整體收益水準也較短天期公債高，根據彭博數據，2年期公債殖利率稍早一度降至3.55%，創2022年9月以來新低，但美國20年期公債殖利率仍有4%左右，為相對甜蜜的價位。

統一美債20年ETF（00931B）基金經理人許雅惠表示，聯準會主席鮑爾在全球央行年會發表的演說，釋出濃烈鴿派訊號，近期也有聯準會官員表態支持降息。若觀察上次FOMC會議記錄，會發現多數官員早在7月就認為第3季是合適的降息時機。近日通膨及就業數據變化攪動市場情緒，但基本上市場認為聯準會9月降息已是板上釘釘，差別只在降息幅度。

許雅惠表示，降息循環的開啟有望帶動長天期債券殖利率震盪向下，使投資人除了息收以外，還有機會獲得資本利得。後市需留意9月FOMC將公布的經濟及利率預測、相關官員發言及市場情緒變化，使債市短線出現波動。建議投資人善用定期定額或分批進場方式，分散投資風險，並參與聯準會降息帶來的債市多頭行情。

公債 聯準會 降息

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