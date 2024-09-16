債券ETF受益人周增5.7萬 00687B、00933B今公告新消息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

看準美國降息機率高，資金紛紛湧入債市，集保統計，債券ETF受益人僅上周就新增57,747人，總人數來到1,870,162人，創下歷史新高！國泰20年美債（00687B）已公告第3季實際配息金額，每單位配息0.42元；每月配息的國泰10Y+金融債ETF(00933B)也已公告，9月配息金額0.075元也較8月提升，兩檔將於9月18日除息，9月16日為參與配息最後買進日，股息發放日則落在10月15日，

國泰20年美債（00687B）基金經理人江宇騰分析，美國勞工統計局公布8月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.5%，符合市場預期，從前值的2.9%大幅下滑；核心CPI月增 0.3%，略高市場預期與前值的 0.2%，但年升3.2%，符合市場預期。報告發布後，投資人普遍認為ed激進降息的可能性已降低，根據FedWatch資料，市場對Fed在9月降息2碼的機率下降至15%，降息1碼的機率則提升到85%。同時美國公債殖利率反彈上揚，脫離今年以來的最低點，債券價格稍有回落，對投資人來說反而是布局未來降息行情的機會。

近期股市震盪除反映經濟放緩疑慮，同時也反映選前兩個月不確定性的增加，在拜登退選後，賀錦麗支持度與川普不相上下，投資市場上也對候選人押注，出現「川普交易」或「賀錦麗交易」的情形。

法人分析，此時股市震盪、雜音不斷，投資人可將部分資金轉入風險相對低的固定收益債券市場，且在降息循環即將啟動下，正向看待債市。美國公債具有信評高、信用風險低、收益穩健特性，因此當市場瀰漫不確定消息時，美國公債會是趨避需求的投資首選，可作為波段操作的交易工具。由於長天期公債價格受升、降息影響大，特別是進入降息循環後，債券價格反彈最凶猛幅度最大的就是存續期間長的長天期債券，想要掌握這波段獲利機會的投資人，可關注存續期間較長的國泰20年美債ETF（00687B），9月先領息，同時卡位降息循環下的價差機會。

月配息 美國公債 降息

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