雲林為綠電槓中央 暫緩發設廠同意函

雲林縣政府日前發函經濟部，希望中央綠能政策能從長計議，要求納入總量管制，並希望有統一的審查作業規範；在中央改進前，縣府將暫緩核發再生能源發電廠設立同意函。

雲林縣政府七月卅一日發公函給經濟部能源署，指再生能源發電廠、升壓站及儲能系統的申請建置，對環境生態及農業常有影響，請能源署擬訂總量管制作為，並擬訂主管機關同意函審查作業規範，讓地方政府有所依循。雲林縣政府強調，在能源署尚未公布實施前，縣府暫緩核發主管機關同意函，或請能源署自行核發。

雲林縣政府表示，中央能源政策須從長計議，針對環境生態及農業發展等方面多重考量，才能符合國家政策及民眾需求，不應過度集中開發設置，認為各縣市應有總量管制的規定。

影響生態農業 雲林常見陳抗

雲林縣政府指出，近年地面型太陽能發電大量設置於農牧用地，對在地居民、環境生態及農業發展常有影響；且發電業建置升壓站及儲能系統，無須辦理環評，導致申請案常見陳抗。

縣府指出，按現行規定，各縣市政府核發太陽能發電站、儲能系統與升壓站的主管機關同意函審查標準不一致，要求能源署針對不同申請樣態擬訂主管機關同意函審查表及流程，以利地方政府業務推動。

對於雲林縣政府槓上中央，經濟部長郭智輝昨天表示，綠電是大家努力的方向，「應該是有誤會，大家要共同為產業努力」。

雲林縣政府常遇到審核綠能申請案後遭地方反彈，圖為元長鄉一處太陽能綠能場遭陳抗被迫停工。本報資料照片

經長挺綠電：能源署再溝通

郭智輝昨天陪同行政院長卓榮泰參訪七股漁電共生案場前受訪表示，中央與地方都應該為台灣發展共同努力，雲林縣政府與經濟部能源署可能有互相不熟悉的地方，多溝通都是好事，而產業要發展，綠電就一定要大力發展，因此會要求能源署與地方政府多溝通、協調。

有綠能業者透露，雲林縣政府在綠能政策上槓上中央的消息在八月底的時候就開始在市場傳出，第一時間聽到時感到非常錯愕，沒想到中央與地方長年來的對抗竟會浮上檯面。

業者表示，地方與中央在綠能政策上意見不合已不是一天兩天的事情，現在愈演愈烈，由雲林率先公開抵制中央的綠能政策，就怕未來會產生連鎖效應，讓原本就對中央政策不滿的縣市政府也群起仿效，呼籲中央應該盡快有所作為，解決地方政府的不滿，否則可能衝擊綠能廠商接下來的布局。