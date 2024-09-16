藍籲中央順應民意 綠批雲林

雲林縣府盼中央綠能政策納入總量管制，統一審查規範，揚言未改進前暫緩核發執照給再生能源電廠。藍營認為，中央既要發展綠能應從善如流，邀地方縣市政府共同討論如何制定一致標準；綠營則認為，雲林縣此舉是政治動作，意義不大。

國民黨立委張嘉郡表示，綠能發展至今仍無法成為穩定的基載電力，新政府上台後責無旁貸，應有明確能源發展方針，而非讓地方政府與能源業者自生自滅，呼籲新政府要順應民意，檢討並擬定可長可久的能源政策。

國民黨立委洪孟楷指出，能源政策方向應全國一體，不同縣市應有相同能源標準。國民黨立委謝龍介認為，實施總量管制有難度，能源政策不調整，綠能怎樣做都遠遠不足；他認同應訂定綠能細則與規範，避免業者透過民代、縣市政府「上下其手」。

民進黨雲林立委劉建國認為，推動綠能是台灣行之有年的重要產業策略，中央和地方應攜手合作，但雲林縣長張麗善執政六年，如今才說沒有一套審查標準、難以依循，那過去又是如何核定？難道過去審查都不嚴謹？是否為政治動作，相信外界內心有一把尺。

民進黨嘉縣立委蔡易餘認為，雲林縣府此時發函意義不大，因為依既有規定，綠能業者設廠要取得能源署籌設許可，再由地方政府核發使照，若雲林縣府審查時有疑慮，大可依現行權限拒發使照，更遑論雲林縣府所謂的統一標準、總量管制概念也不明確。