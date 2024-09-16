聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／綠能政策 逼地方當冤大頭

聯合報／ 本報記者陳熙文
太陽光電示意圖。圖／ingimage
太陽光電示意圖。圖／ingimage

雲林縣政府發函經濟部要求改善綠能政策，不惜要脅不再核發綠能設廠許可，槓上中央的火藥味十足，其實，雲林縣府此舉不無自清意味，特別是雲林縣無黨籍議長黃凱涉弊，縣府似有意劃清界線，但這也反映地方政府對中央積怨已久。

民進黨政府大力推動綠能政策，在審核上因地制宜，表面上是體恤地方政府，實際上沒有統一流程和作業規範作依歸，長期讓地方政府感到無所適從，甚至只能土法煉鋼，自行摸索。

相關審核在中央是跨部會、在地方是跨局處，須經過層層關卡，出現業者在申請上有一關被卡住即可能功敗垂成的困境，也更讓有心人士有操作空間，令弊案叢生。

面對中央積極推行綠能，地方政府不但要處理地方民怨和陳抗、執行審核程序，一但爆發弊案，地方政府還得背上黑鍋遭撻伐，多數時候無疑是得不償失，自然不願繼續配合中央當冤大頭。

此次事件也再度反映綠能政策缺失。在中央與地方溝通不足、對地方居民衝擊影響評估不足情況下，政府缺乏完整的政策配套和監督措施，只有一再加速，演變成摸著石頭過河的窘境，那麼走到一半摔進水裡也怨不得人。

新政府上台，能否一改過去高歌猛進的盲目做法，好好傾聽地方政府、業者和居民三方的真實想法，盡可能完善配套和審查機制，甚至傾聽民意，適度調整國家能源政策方向，相信才是民眾對政府的真正期待。

弊案 陳抗 雲林

延伸閱讀

雲林槓中央恐暫緩核發「綠能電廠執照」 經濟部長郭智輝回應了

雲林縣要求中央統一綠能政策 張嘉郡：應制定明確方針

你推光電我埋單？ 地方人士：盼中央能有一致性標準

獨／地方槓中央？ 雲林發函經部明示暫緩綠能電廠核照

相關新聞

雲林為綠電槓中央 暫緩發設廠同意函

雲林縣政府日前發函經濟部，希望中央綠能政策能從長計議，要求納入總量管制，並希望有統一的審查作業規範；在中央改進前，縣府將...

雲林暫緩綠電…地方人士：不能中央推光電 我們埋單

雲林縣政府發函「槓上」能源署，源於近年光電弊案頻傳，各項審查規範缺乏明確遊戲規則；嚴審挨批卡關、寬鬆又成圖利。地方人士直...

冷眼集／綠能政策 逼地方當冤大頭

雲林縣政府發函經濟部要求改善綠能政策，不惜要脅不再核發綠能設廠許可，槓上中央的火藥味十足，其實，雲林縣府此舉不無自清意味...

張麗善澄清 談制度非槓中央

雲林縣政府籲請中央針對綠能申請建置擬訂總量管制作為，縣長張麗善昨進一步表示，能源司法案一樁接一樁，公務員人人自危，期待中...

卓揆喊農漁優先 抓綠能蟑螂

行政院長卓榮泰昨天下午帶著經濟部長郭智輝、法務部長鄭銘謙、調查局長陳立白等人到台南七股參觀漁電共生場，除宣示農漁優先綠能...

業者憂綠能前景 盼政府多扛點責

雲林縣政府要求中央檢討綠能政策，並揚言在改進前暫緩核發綠能電廠許可，有綠能業者因此對綠能政策的前景大感憂心，但也同情地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。