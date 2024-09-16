冷眼集／綠能政策 逼地方當冤大頭

雲林縣政府發函經濟部要求改善綠能政策，不惜要脅不再核發綠能設廠許可，槓上中央的火藥味十足，其實，雲林縣府此舉不無自清意味，特別是雲林縣無黨籍議長黃凱涉弊，縣府似有意劃清界線，但這也反映地方政府對中央積怨已久。

民進黨政府大力推動綠能政策，在審核上因地制宜，表面上是體恤地方政府，實際上沒有統一流程和作業規範作依歸，長期讓地方政府感到無所適從，甚至只能土法煉鋼，自行摸索。

相關審核在中央是跨部會、在地方是跨局處，須經過層層關卡，出現業者在申請上有一關被卡住即可能功敗垂成的困境，也更讓有心人士有操作空間，令弊案叢生。

面對中央積極推行綠能，地方政府不但要處理地方民怨和陳抗、執行審核程序，一但爆發弊案，地方政府還得背上黑鍋遭撻伐，多數時候無疑是得不償失，自然不願繼續配合中央當冤大頭。

此次事件也再度反映綠能政策缺失。在中央與地方溝通不足、對地方居民衝擊影響評估不足情況下，政府缺乏完整的政策配套和監督措施，只有一再加速，演變成摸著石頭過河的窘境，那麼走到一半摔進水裡也怨不得人。

新政府上台，能否一改過去高歌猛進的盲目做法，好好傾聽地方政府、業者和居民三方的真實想法，盡可能完善配套和審查機制，甚至傾聽民意，適度調整國家能源政策方向，相信才是民眾對政府的真正期待。