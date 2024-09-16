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業者憂綠能前景 盼政府多扛點責

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導

雲林縣政府要求中央檢討綠能政策，並揚言在改進前暫緩核發綠能電廠許可，有綠能業者因此對綠能政策的前景大感憂心，但也同情地方政府，呼籲中央應有擔當、多扛點責任。

綠能業者指出，過去就深知地方和中央有角力對抗，甚至有地方暗卡情況，萬萬沒想到會公開浮上檯面。他表示，八月底雲林縣政府發公函一事就在業界傳得沸沸揚揚，惹得業界普遍非常憂心。

他說，國內綠能電廠的審核手續本來就錯綜複雜，比國際更繁瑣，過去兩年因綠能弊案頻傳，又碰上選舉年，除了少數縣市，相關審核幾乎停擺，他的公司先期投資數十億元，不可能突然抽身，現在只能乾著急，眼睜睜看著資金成本不斷增加。

業者表示，遭遇這樣困境的業者不只他們一家，不少大型外資私下聊天都只能苦笑說「今年就去放假好了」，如今再遇地方槓中央只有更悲觀。

不過，他對地方政府持同情態度。他說，這是中央綠能政策，地方根本分不到好處，審不好只會釀民怨，加上現在弊案不斷，負責的公務員變得過度小心，都是力求自保。

業者表示，據了解雲林縣政府不但發函中央還發函其他縣市，就怕未來如果中央對此仍毫無作為，其他縣市會相繼仿效。他強調，這畢竟是中央的政策，中央應該要有擔當、多扛一些責任，盡快提供對策。

弊案 雲林

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