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張麗善澄清 談制度非槓中央

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣長張麗善（左）昨表示，並無所謂「地方槓中央」之事。本報資料照片
雲林縣長張麗善（左）昨表示，並無所謂「地方槓中央」之事。本報資料照片

雲林縣政府籲請中央針對綠能申請建置擬訂總量管制作為，縣長張麗善昨進一步表示，能源司法案一樁接一樁，公務員人人自危，期待中央制訂完善平台、建立明確申請程序，「這是制度問題，縣府沒有槓中央的意思，請別誤解」。

張麗善表示，地方執行綠能遇到許多實務上問題，常有申請案一切合法，縣府審核後發給同意函，業者再向中央能源署申請開發核可，法定程序完成後，開發前須依規定到地方開說明會，結果地方反彈而開發不了，一切回到原點，公務員不知如何是好。

她說，縣府核發同意函時自行訂定三不三要原則，即不影響農漁業權益、不妨礙環境景觀及觀光產業、不違反國土計畫目標及有秩序發展、要充分就業及繁榮地方、要尊重民意及保護縣民，不違反上述原則才放行；業者合法申請、縣府核發同意函卻被說是不是拿人好處，否則怎會不經村民同意，結果又是一連串抗爭，不核發被說縣府借勢故意刁難，搞得公務員左右掣肘、人人自危，相當困擾。

「地方沒有槓中央啦！」張麗善說，能源主管權責在中央，為防止合法程序走完卻又開發不了，也不要讓公務員窒礙難行，且能明哲保身，降低地方抗爭阻力，業者能順利開發，期待中央能盡速制訂完善平台和務實程序規範供地方依循，期待中央和地方共同面對解決。

公務員 司法 張麗善

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