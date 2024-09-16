卓揆喊農漁優先 抓綠能蟑螂

行政院長卓榮泰昨天下午帶著經濟部長郭智輝、法務部長鄭銘謙、調查局長陳立白等人到台南七股參觀漁電共生場，除宣示農漁優先綠能的政府立場，也強調若有不法幫派勢力或公務員介入綠能，一定徹底查辦，沒有上限。

「無論怎樣發展綠能，也不能影響、剝奪、傷害農漁民基本權益。」卓榮泰表示，政府責任就是掃除障礙、建立透明回饋機制，讓農漁民及光電業者都很清楚，不能讓地方惡勢力有機會向業者予取予求。

卓榮泰還說，經濟部指稱目前清查約二萬多公頃面積用來設置地面型光電，其實可再進一步檢討是否全部都合理，找出最需要做、最可以做、可快速做的土地，透過透明機制合理規劃，將流程簡化後讓廠商進駐，並與農民取得協議，創造農漁民、業者、政府多贏局面。

卓榮泰昨率部會官員由台南市長黃偉哲及民進黨籍台南市立委郭國文、賴惠員、陳亭妃等人陪同，參訪七股大亞電纜公司旗下志光能源漁電共生案場，聽取郭智輝、鄭銘謙等人掃除「綠能蟑螂」簡報。

郭智輝說，再生能源對台灣企業相當重要，目前已有卅五家企業響應百分百再生能源倡議，綠能對企業需求會持續成長，光電更是綠能推動重點，至今年七月已累積併網十三點五百萬瓩。

鄭銘謙則說，針對部分不肖公務人員、黑道分子介入綠能牟利或阻擾推動案，二○二一年迄今已查緝一百廿多件，羈押廿多人，查扣現金八千多萬元；其中，近三個月押了九人，查扣二千多萬元現金，宣示不容貪腐介入綠能發展，也會要求檢察機關、調查局、廉政署拜訪廠商，相關犯罪行為一定會繩之以法。

黃偉哲表示，綠能產業發展有其必要性，對各界可能有疑慮地方回饋制度或與民爭地等問題，市府會比照法規辦理，全力配合中央把關綠電發展。