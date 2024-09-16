景氣回溫產業 不排除補漲電價

經濟部月底召開電價費率審議會，將檢討過去三波電價調漲中，享有凍漲或減半調漲之優惠的部分產業，若景氣恢復、用電量轉為正成長，將不排除補漲電價。

外界點名，食品業及食品加工業、團膳業（空廚）、光學材料及元件製造業等三產業，將可能列入檢討。不過對此，經濟部官員說，全案還在檢視中，尚未定案。

官員表示，現享有優惠電價主要分兩大群。一是各級學校、社福機構及護理之家電價優惠，今年3月電價費率審議會已決議，自明年起優惠電價及電價凍漲金額回歸各目的事業主管機關辦理、自行編列預算支應，估計一年可以減少台電40億元虧損。

第二族群是過去三波電價調整時，考量個別產業景氣狀況，依用電量衰退幅度給予凍漲或減半漲之優惠電價。上次電價費率審議會已決議必須檢討。

外界點名食品業及食品加工業、團膳業等，景氣早已回升，尤其團膳高壓用電戶就是五家空廚業，在國際旅遊報復性成長下，現仍享有優惠電價，恐對其他產業不公平。