電價月底審議 台電模擬兩情境

經濟部9月底將召開電價費率審議會，決定10月電價。台電推演兩情境，一是立法院同意1,000億元追加預算撥補，電價可望凍漲；二是若立法院未通過，屆時將再次召開電價費率審議會，討論「台電財務」。

經濟部長郭智輝昨（15）日陪同行政院長卓榮泰參訪七股漁電共生案場時受訪表示，現在電價費率審議會外部委員已過半，希望審議委員充分了解民生需求，做出正確決定，經濟部會接受並遵照電價審議會決議辦理。

據了解，台電將於審議會上提出不同情境財務情況供審議會討論。首先是順利獲政院1,000億元撥補，將降低台電虧損，再加上台電降低營運成本，今年才能朝損益兩平的財務目標努力。

第二個情境是，若1,000億元撥補未能到位對台電財務衝擊，同時台電也會提出，若要達損益兩平，電價調幅要達多少。以目前電價推估，調幅將達13%。據悉，若未獲1,000億元撥補預算，經濟部將再召開電價費率審議會。

據透露，經濟部對爭取台電1,000億元撥補預算抱持樂觀，但因涉及朝野政治角力，現也難以斷定。據分析，若未獲1,000億元撥補預算，經濟部今年漲電價機率仍低，主要是已接近年底，即便漲電價恐也補不了台電今年的坑。很有可能延後至明年4月再檢討電價。

目前台電發電成本仍高於電價。據台電估算，依電價公式，以發電成本再加上3%合理利潤計算，目前平均一度電約3.9元。但目前平均電價為3.45元，若立法院未通過1,000億元撥補，電價平均還要漲13%。

目前工業電價平均每度3.81元，已接近台電發電成本。而民生住宅電價現為每度2.77元，低於成本超過1元，民生用電每年約900億度，經濟部官員表示，爭取追加預算千億元撥補，就是要補民生用電的虧損。

針對9月召開電價費率審議會，經濟部已召開四場會前會，台電在會中報告今年度財務、燃料成本等，儘管煤價目前在140美元左右，國際天然氣價尚稱平穩，但因4月電價平均僅漲11%，台電今年仍有鉅額虧損。

委員們認為，1,000億元補助對台電財務影響很大，因此請台電就有1,000億、沒有1,000億，提出不同情境試算，並提到審議會上討論。此外也有委員提到，目前國際油價走勢有可能比台電規劃還低，請台電研究油價趨勢。