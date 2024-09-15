發展綠能農漁優先 卓榮泰：建立綠能產業透明回饋機制

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

關心我國綠能產業發展情形，行政院長卓榮泰15日前往台南市七股大亞志光案場參訪漁電共生推動成果時表示，「農漁優先」是政府發展綠能政策的目標，他已要求相關單位訂立綠能產業透明回饋機制，並簡化申請及核定流程，讓農漁民獲得合理補償與回饋。

卓榮泰指出，他今日前來有三大目的，第一，他要再度重申「農漁優先」是政府發展綠能政策的目標，絕不能在發展綠能過程中，影響、傷害及剝奪農漁民基本權利，應讓農漁民獲得合理補償與回饋，並充分保障其權益，絕不能打折扣。

第二，大亞志光案場為經濟部推薦的模範漁電共生案場，他要感謝大亞（1609）集團配合政府重要能源政策，並與在地養殖漁民充分溝通，促進人與環境和諧共生。

第三，他要瞭解目前還有多少問題尚待解決，應在最短時間內予以處理。尤其在綠能發展過程中，應全面審視是否仍有不肖公務員、地方民意代表、幫派集團相互勾結，在背後進行操控或介入經營等不法情事，檢調單位應積極偵查、全力打擊，掃除所有障礙，才有助於國家重大能源政策繼續向前推進。

卓榮泰強調，綠能產業犯罪問題如長期無法解決，不僅執政團隊無法向人民交代，更會影響我國政府清廉度的國際評比。對此，他於2日主持的行政院治安會報上，便要求訂立公開、合理的綠能產業透明回饋機制，並簡化申請及核定流程，杜絕人謀不臧，請經濟部能源署持續展現積極作為。

另外，中央及地方政府應拿出公權力，站在第一線協助綠能業者以最快速度順利進入政府所審查公告的漁電共生專區案場，有效阻絕地方惡勢力暗中操作；

政府已成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」，鼓勵業者與民眾對不法情事提出檢舉，檢調單位接獲舉報後，將全力偵辦。

因此，政府必須建立一套放諸四海皆適用的制度，讓所有農漁民、綠能業者、地方及中央政府遵守，杜絕不肖人士從中上下其手，進而促使政府綠能轉型政策能夠成功，並兼顧農漁民權益。

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