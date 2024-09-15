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雲林槓中央恐暫緩核發「綠能電廠執照」 經濟部長郭智輝回應了

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雲林槓中央恐暫緩核發「綠能電廠執照」 經濟部長郭智輝回應了

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
雲林縣政府槓上中央，經濟部長郭智輝（圖中）表示，會責成能源署直接拜訪雲林縣政府，儘快解決問題。圖／本報系資料照片
雲林縣政府槓上中央，經濟部長郭智輝（圖中）表示，會責成能源署直接拜訪雲林縣政府，儘快解決問題。圖／本報系資料照片

雲林縣政府槓上中央，要求經濟部統一綠能審查規範，否則會暫緩核發執照，對此，經濟部長郭智輝表示，綠電是大家努力的方向，「應該是有誤會，大家要共同為產業努力。」

雲林縣政府近期發函給經濟部，公開表示希望中央綠能政策能從長計議，不但要求納入總量管制，同時希望有統一的審查作業規範，並揚言在中央改進之前，將暫緩核發執照給再生能源發電廠。

郭智輝今陪同行政院長卓榮泰參訪「七股漁電共生案場」前受訪表示，中央與地方政府都應該為台灣發展共同努力，雲林縣政府與能源署可能有互相不熟悉的地方，多溝通都是好事，而產業要發展，綠電就一定要大力發展，因此會要求能源署與地方政府多溝通、協調，共同努力為產業服務。

郭智輝強調，發展綠能是政府施政重點，產業也非常需要綠電，因此在推動綠能時，彼此有什麼不清楚的一方，可以多溝通，因此他會責成能源署直接拜訪雲林縣政府，儘快解決問題。

而9月將舉行電價審議委員會，決定10月電價漲不漲，郭智輝表示，審議委員會中，外部專家、學者占比已經過半，會充分接受審議委員會決定，經濟部會依照決議執行，希望審議委員會充分了解民生需求，做出正確決定。

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