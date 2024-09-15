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台塑石化：汽油每公升降5角 柴油降6角

中央社／ 台北15日電

台塑石化今天表示，自16日凌晨1時起調降汽油批售價格每公升新台幣0.5元，調降柴油批售價格每公升0.6元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑石化公布，加盟加油站參考零售價，92無鉛汽油每公升29元、95+無鉛汽油30.5元、98無鉛汽油32.5元、超級柴油27.4元。

台塑石化表示，受到美國墨西哥灣產油設施因颶風侵襲而關閉，以及中國8月進口總額成長低於預期、石油輸出國組織（OPEC）再次下調今明兩年全球油品需求成長等多空因素影響，促使國際油價上下震盪，均價降低。

加油站 台塑 新台幣

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