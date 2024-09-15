國際油價走跌 95無鉛汽油每公升30.5元
台灣中油今天表示，搭配油價平穩措施，16日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.5元及0.6元。隨國際油價持續走跌，國內汽油價格已連2週調降。
調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.6元。
台灣中油表示，隨國際油價下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌2.88美元，新台幣兌美元貶值0.044元，跌幅達2.97%。
按浮動油價機制調整原則，汽、柴油原應各調降0.3元及0.4元，並已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），但因計算後95無鉛汽油超出30元，中油因此啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各由中油吸收0.2元，國內汽、柴油實際每公升各調降0.5元及0.6元。
根據中油統計，今年累計至8月底止，台灣中油共已吸收新台幣219.43億元。
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