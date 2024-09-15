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電價審議會 要台電提2電價版本

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

攸關十月電價調漲與否的電價審議會預計九月下旬召開，上周已開完四次會前會，由於國際油價走跌，且台電現在的發電成本也低於四月，因此委員希望台電根據能源價格趨勢重新計算成本。

不過，現在還在立法院待審的一千億元追加預算，對台電今年能否達到損益兩平目標，至關重要，雖然台電七月單月營運已轉虧為盈，但對於今年全年的虧損仍是杯水車薪，今年前七月虧損仍有五百二十九億元。台電無奈，表示即使十月可以調漲電價，今年也只剩三個月可以適用，若無一千億元的補貼，公司的累積虧損就會再增加。

台電支出最大宗是燃料成本，燃料成本的估計參數設定有匯率、布蘭特原油價格、煤價，以及連動率。

會前會時，有學者提出建議，台電應按指標油價趨勢走跌，重新調整設定後，再提供參考資料給電價審議會委員參考；同時，雖然現在因為國際美元走弱，新台幣升值，匯率情勢對進口商有利，但因匯率波動變化大，學者也建議台電，可以多做一些匯率避險操作，降低匯率波動對採購燃料成本的影響。

台電參考的布蘭特原油價格，持續下探，台電前一次即四月調漲電價時，漲破九十美元一桶，隨後走跌，六月跌破八十美元後，即反彈至七月最高八十七美元，接著再啟動一波跌勢，日前還一度跌破每桶七十美元整數關卡。國際投資機構多數認為原油價格還是會維持七字頭，但也有一家認為未來幾年會維持六字頭。

今年第二次電價審議會委員組成稍有不同，非政府代表占比提高至逾二分之一，對於審議會是否同意台電調漲電價，經濟部認為一切要看委員會的決議。不過，今年一千億的補貼能否到手，對台電財務狀況影響很大，因此委員也請台電提供「獲得一千億元補貼」、「無法獲得一千億元補貼」兩種情境的電價評估方案給審議會參考。

台電 油價 電價

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